Alessandra Rosaldo celebra 12 años junto a Eugenio Derbez

La cantante y actriz Alessandra Rosaldo no perdió la oportunidad de festejar sus 12 años a lado del comediante Eugenio Derbez, con quien tiene una hija llamada Aitana.

Actividades para disfrutar Semana Santa en la CDMX

Por lo que por medio de su cuenta de Instagram envió un emotivo mensaje al protagonista de "No se aceptan devoluciones".

"Doce años desde aquel mágico día en el que me enamoré de ti y mi vida cambió. Doce años que no cambio por nada y que volvería a vivir exactamente igual. #Happy27 #A&E #doceañosjuntos#ysiguessiendotú Twelve years together today. #andyourestilltheone#andforeverwillbe #loveofmylife❤️", escribió la ex integrante de Sentidos Opuestos.

La relación de Alessandra y Eugenio Derbez inició en 2006 durante un viaje a Canadá, desde ese entonces los dos no se han separado en ninguna ocasión. Seis años después la pareja se casó el 7 de julio de 2012 en el Claustro de Sor Juana.

También puedes ver: