Este es el verdadero motivo por el que Mario Bautista fue deportado

Estamos rompiendo muy duro con Mal de Amores 💔 • Y yo solo les quiero agradecer por creer en mi, en mi música y en mi proyecto, prometo todos los días trabajaré para ser mejor y siempre sorprenderlos 🙏🏻 • Ustedes que me apoyan merecen lo mejor hoy y siempre, y eso es lo que les daré ⚡️ • Por mi parte queda decir que sigamos reproduciendo con todo Mal de Amores y que juntos pongamos el nombre de México en alto 🇲🇽⚡️🙏🏻

