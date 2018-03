Laura Bozzo regresa a la televisión como nunca antes se había visto

Desde que se alejó de la televisión hace un par de años, Laura Bozzo ha estado trabajando en diferentes proyectos.

Pero sin duda, la peruana no puede estar mucho tiempo fuera de las cámaras y ahora se prepara para volver con un nuevo show.

En entrevista para el programa Hoy, la conductora confirmó que su regreso está más cerca que nunca con algo nada parecido a lo que ya ha hecho con anterioridad.

“Esto que van a ver es algo totalmente renovado. Es un programa totalmente diferente a ‘Laura’; la esencia de ayudar a la gente es la misma, la esencia de cambiarle la vida a la gente es la misma, pero en la calle, en la acción”, detalló Bozzo.

Mientras tanto, en sus redes sociales ha compartido imágenes señalando “camino a grabar, por fin, bendiciones”.

Además, está convocando a que la gente se acerque a ella y le cuenten sus historias usando el hashtag #LauraYoDenuncio.

Sin cuidado de las críticas

Aunque sus programas anteriores han sido muy polémicos por su supuesta falsedad, Laura Bozzo no se enfoca en lo malo que dice la gente.

"Yo sé que me critican, me ven y dicen cosas, pero yo sabes qué, a mí lo único que me importa, lo único que me interesa son mis obras. Yo digo: ‘el día que yo me muera, por mis obras me van a conocer, mis cambios a la gente, la ayuda que yo he dado'. Para mucha gente, le molesta mi éxito, hay gente que me odia, que me envidia, que dice cosas horrendas de mí y yo me río", finalizó.