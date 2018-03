Apuñalan al actor Corey Feldman

La policía de Los Ángeles está investigando un presunto ataque contra el actor Corey Feldman, quien tuiteó que fue hospitalizado tras haber sido apuñalado.

El oficial Drake Madison dijo que Feldman fue detenido en una intersección el martes por la noche por un desconocido que hizo un movimiento como de apuñalamiento hasta su estómago y huyó.

Feldman condujo él mismo a un hospital y que se encuentra en condición estable, según la policía.

Madison dijo que Feldman no parece haber sufrido una cortada en el ataque.

El actor de 46 años, quien apareció en clásicos de los 80 como "Stand By Me" (“Cuenta conmigo”) y "Gremlins", tuiteó que lo han amenazado en redes sociales.

IM IN THE HOSPITAL! I WAS ATTACKED 2NITE! A MAN OPENED MY CAR DOOR & STABBED ME W SOMETHING! PLEASE SAY PRAYERS 4 US! 🙏🏼🙏🏼 THANK GOD IT WAS ONLY MYSELF & MY SECURITY IN THE CAR, WHEN 3 MEN APPROACHED! WHILE SECURITY WAS DISTRACTED, W A GUY A CAR PULLED UP & ATTACKED! I’M OK! pic.twitter.com/TZ0ppZeEWN

— Corey Feldman (@Corey_Feldman) March 28, 2018