Darren Criss de asesino a músico y compositor

Para Darren Criss el participar en las series de televisión Glee y después personificar al Andrew Cunanan, el asesino de Gianni Versace en la serie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace fue un reto muy importante en su carrera, pero lo que nunca se imaginó fue incursionar en el mundo de la música, pues su primordial objetivo era convertirse en un actor reconocido.

“Siempre me ha gustado componer y hacer música pero nunca me imaginé poder llegar a cruzar fronteras con un proyecto musical. Me siento muy emocionado de poder compartir con todos mis seguidores mexicanos estas nuevas canciones”, mencionó el actor y músico de 31 años de edad.

Actualmente, Darren se encuentra promocionando su nuevo proyecto musical llamado Computer Games,el cual está conformado por él y su hermano Chuck y cuenta con los sencillos Lost boys life y Every Single Night, los cuales tienen poco más 600 mil y 300 mil reproducciones en YouTube respectivamente.

“El saber que tanta gente esta apoyando mi música es una gran satisfacción y un reto constante (…) Pienso que el público te valora por el contenido de tu trabajo y yo siempre soy todo en los nuevos proyectos tanto en televisión como ahora en la música, aunque debo confesar que yo nunca voy a dejar de actuar y de participar en obras de teatro”, aseguró Darren originario de San Francisco, California.

Pero sin duda uno de los personajes que marcó su carrera fue el de Andrew Cunanan, el asesino de Gianni Versacce con el que tuvo un gran aprendizaje actoral.

“Fue un privilegio participar en este serie a lado de grandes personalidades como Penélope Cruz (Donatella Versace), Edgar Ramírez (Gianni Versace), Ricky Martín (Antonio D´Amico), entre otros y por supuesto que fue todo un reto porque tenía que mostrar la historia de un asesino, adentrarme en su mente para poder representarlo. Leí y me informé muchísimo para poder hacer una personaje de calidad”, comentó Darren.

Aunque Darren afirmó que no dejará la actuación, señaló que hoy en día esta muy emocionado con el nuevo proyecto musical que está impulsado a lado de su hermano y dijo estar muy emocionado por su primera presentación en la Ciudad de México el próximo 31 de marzo en el Plaza Condesa.

“Chuck y yo estamos muy emocionados de poder ofrecerles a nuestros seguidores un concierto muy divertido. Computer Games es un proyecto muy resto y juvenil que realmente te pone a bailar y a cantar”, indicó Darren.

