'Es adictivo hacer realities': David Limón, productor de 'Exatlón' y 'La isla'

Hacer “realities” es muy adictivo, considera David Limón, productor de seis temporadas del programa “La isla” y de “Exatlón México”, quien indicó que este último es un formato muy jóven que hace falta explotarlo aún más.

En entrevista con Notimex en las oficinas de TV Azteca puntualizó que no es nada fácil hacer este tipo de transmisiones, pero está consciente que actualmente es algo que está funcionando en televisión.

“Los 'realities' son los que mayor 'rating' tienen y la gente se está enganchando cada vez más; cuando termina una temporada, ya vas pensando en lo que no funcionó para mejorarlo en la siguiente”, declaró.

De la reciente etapa de "Exatlón", que ya concluyó, opinó que hubo algunas cosas que se necesitan mejorar, como por ejemplo el hecho de insertar más circuitos de trabajo, nuevos premios y dinámicas.

“Ya no puedo vender lo mismo que ya se ofreció en la primera temporada, ahí le tengo que hacer un cambio; sabemos que todos los formatos tienen un inicio y un final, nos queda muy claro que debemos de trabajar en un futuro en ser diferentes para seguir siendo actuales”, dijo Limón.

Agregó que durante seis años “La isla” tuvo bastante éxito, siendo una atracción de entretenimiento que funcionó “muchísimo”, pero antes de que se llegara al límite y de que la gente diga que siempre es lo mismo.

Se tomó la decisión de hacer algo nuevo, que fue “Exatlón”, el cual los televidentes lo adoptaron y rápidamente fue un éxito “estamos muy contentos con los dos programas”.

Platicó que el ver la reacción de los fans hace que se le ponga la piel “chinita”, le llenó de emoción “fue un boom para Azteca y eso nos gusta, que son propuestas familiares y aspiracionales”.

No se necesita otro tipo de contenido, indicó, para tener "rating", pues está comprobado que la gente se emocionó al verlo, una prueba de esto es que recientemente admiradores “reventaron” un centro comercial al sur de la Ciudad de México, en donde hubo una firma de autógrafos.

“Estuve cinco meses allá durante la grabación, con toda la ejecución, obviamente nosotros tenemos contacto con redes sociales, con la empresa; el recibimiento y cariño hacia los participantes nos da una paloma”.

Aunque el formato del “Exatlón” es turco, se llegó a un acuerdo para la adaptación y tropicalización para el público mexicano.

Antes de la temporada de México, hubo una para Brasil, “nos tocó un poco más evolucionado, la dinámica ya estaba preestablecida y trabajamos de la mano para que tuviera una buena temporada”.

David Limón señaló que uno de los secretos para atraer tanta atención fueron los propios participantes, llevar atletas jóvenes, pues el hecho de ver en la televisión a atletas de alto rendimiento y amateur fue algo que inspiró a muchos.

“Fue un 'reality show' más deportivo y eso fue lo que al país le gustó, no fue un contenido amarillista para ver qué podíamos sacar, sino al revés, pusimos a deportistas para ver cómo se comportaban en una situación completamente extrema”.

También piensa que parte fundamental de este proyecto fue el conductor Antonio Rosique, a quien calificó como una gran estrella, ya que es una persona totalmente preparada, comprometida “obviamente los resultados fueron alentadores”.

Reiteró que una tarea principal de este tipo de “shows” es motivar a la gente, pues “veías a una gimnasta joven y algunos decían, tengo la misma edad, a lo mejor no voy a practicar ese deporte, pero haré ejercicio.

“O bien pueden pensar: ni siquiera voy a ser atleta, pero se me antoja ir al gimnasio, qué padre, hay un chavo que practica parkour y otro rugby, el conocer los deportes y a los atletas mexicanos, yo creo que eso te llama más la atención que otro tipo de personas”.

Durante el “Exatlón” hubo quienes se dedicaban a las luchas, futbol, gimnasia, por lo que cree que con esto la gente abrió un poco más la mente “y diga, no sólo existe el futbol, basquetbol y el americano, sino que hay otros deportes en México que sirven para la juventud y para que alguien que ya es grande diga: el hacer ejercicio no es malo y los resultados ahí los tienes”.

Recordó que algo que se diferencian ambos programas es acerca del tema de la alimentación, pues en “La isla” es más de supervivencia, los participantes viven en clima mucho más extremo, con poca comida que se tiene que buscar.

En cambio en el otro, no, pues llegaba un camión y les daba una cantidad de alimentos, todo lo demás se tenía que ganar en las pruebas, para evitar la eliminación.

“Son dos formatos muy diferentes, que han servido mucho para el canal, he aprendido bastantes cosas, hacer 'realities' es totalmente diferente a cualquier otro programa.

“Los participantes viven otra experiencia y nosotros como producción vivimos otra, porque todo es día a día, hora a hora, un participante puede estar lesionado, entonces hay que ver lo que sucede a la otra jornada, qué juego vamos a escoger, cómo nos vamos a comportar, se vuelve un juego de ajedrez, tanto en pantalla, como en la parte de atrás”.

Referente al 'casting' para el “Exatlón”, mencionó que ha sido bastante diferente a los que ha hecho con anterioridad, para lo cual buscó a atletas de alto rendimiento y a quienes han sido famosos en sus respectivas ramas.

Entonces desde la oficina hizo una búsqueda exhaustiva de todos los atletas mexicanos de cada uno de los deportes y además hizo una audición online, donde la gente se podía inscribir y platicar de qué deporte eran.

Dentro de la oficina de Limón hay imágenes de alrededor de unos 30 personas de diferentes deportes, como futbolistas, gimnastas, esgrimistas, raquetbolistas, de voleibol, patinaje.

Todos estos deportes se tomarán en cuenta para la segunda temporada “hay muchos deportes en México que debemos de mostrar ahora, si ya te vendí un gimnasta, ahora enseñaré a un bastquetbolista o a un surfer, tengo que sorprender con 20 nuevos participantes y el mismo número de deportes.

“Súmale dinámicas nuevas, así que el televidente dirá: ¡wow! ya me actualizaron, ya no es lo mismo, le pusieron más cosas que ahora me voy a quedar a verlo; ese es el trabajo que hacemos ahora que termina una temporada”.

Alrededor de 150 deportistas son los que se analizan, a todos los traen a la capital mexicana para hacerles pruebas físicas con un pequeño circuito con tiempo y después se platica con ellos, cómo se ven a futuro, qué han ganado en el deporte, por qué quieren estar en un "reality".

“Muchos dicen: porque mi deporte no tiene mucha proyección necesaria y me encantaría enseñarle a la gente y al público a lo que me dedico, eso se vuelve apasionante, pues van con una idea a la televisión”.

La próxima temporada iniciará su "casting" muy pronto “en un par de meses más podremos hacer la convocatoria a nivel nacional y ver qué podemos sacar”.

Respecto a la competencia, dijo que no le gusta opinar “ellos están haciendo un 'reality', ‘Reto 4 elementos', es un formato que están generando, hasta donde sé es original y cada quien hace su lucha como puede”.

