Pedro Damián presenta 'Like' con una ceremonia budista

Con una ceremonia budista celebrada por el Geshe Tenzin khendrab fue presentada la nueva telenovela juvenil "Like" producida por Pedro Damián la cual narra 14 historias distintas con actores de 10 nacionalidades diferentes.

Después de la bendición donde Khendrab entregó al elenco un amuleto de la suerte se mostró un avance de la telenovela grabada en Israel con locaciones como el Muro de los Lamentos además de otros sitios emblemáticos de este santo país.

¿Pero qué es Like?, "'Life Institute of Loulech and evoluce' es el nombre de la escuela donde se desarrollan las vidas de estos chicos, su transformación tanto interior como exterior", dijo a JDS Pedro Damián.

Para el productor este proyecto es una nueva generación de actores y cantantes con el que se busca hacer un nuevo proyecto similar a RBD, "porque está generación tiene mucha energía y en realidad sí es una agrupación musical que se llama Like que va a estar trabajando diferentes fusiones musicales".

Sin embargo, en esta telenovela de 160 capítulos que arranca el 3 de septiembre a las 18:30 horas trata historias totalmente diferentes donde los actores principales "vienen de estratos sociales diferentes, de familias diferentes y las historias se van mezclando entre ellos como una tribu ya que comparten todo el día sus amores y sus historias pero no hay que confundir el amor con el apego".

Este proyecto multicultural y de inclusión se logró gracias a casting a través de la aplicación musicaly además de otras visuales desde Brasil, Japón y otros países donde su objetivo es ser familiar tratando temas de actualidad con un lenguaje que los jóvenes usan en la actualidad.

Entre el elenco destacan la presencia de dos ex RBD como Christian Chávez, Zoraida Gómez acompañando al nuevo elenco protagónico como Ale Müller, Mauricio Abad, Santiago Achaca, Macarena García, Bernardo Flores, Víctor González, Catalina Cardona, Roberta Damián, la japonesa Anna Iriyama, el israelí Zurich Sasson, entre otros.

A ellos también se suman actores ya reconocido como Rodrigo Murray, Wendy Braga, Candela Márquez, Oscar Schwebel y Reynaldo Rossano.

