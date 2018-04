Tras 15 años, Omar Chaparro se despide de Ya párate

Amigos hoy después de más de 15 años de ser parte de uno de los programas de #Radio más emblemáticos de México, me despido sumamente agradecido con todos por tantos años, tantas risas, sin fin de aventuras, conciertos, reto tangas, bromas telefónicas, mesas quebradas, viajes, borracheras, temblabas en Polanco, canciones que ya pasaron de moda, el za za za, Regeaton, hijos que no existían, perdida de Cabello de alguno de mis compañero que no voy a mencionarlo porque se enoja @facufacundo miles de cosas que me llevo en el alma, A mis amigos les agradezco profundamente su amor, complicidad y entendimiento y aunque ya no trabajemos juntos saben que tienen abiertas las puertas de mi casa y de mi corazón por siempre. A los que me apoyaron todos estos años y crecieron con nosotros, rieron con nosotros y fueron leales por tanto tiempo no hay palabras, GRACIAS YAPARATEANOS!!!! Les deseo de todo corazón el éxito absoluto y que se sigan divirtiéndose y divirtiendo a miles de personas en esta nueva etapa, estoy seguro que así será porque tienen el talento, la dedicación y la magia que seguirá conquistando corazones

