Disfruta los programas de estreno en la TV

Maigret

Representa la vuelta de Rowan Atkinson (Mr. Bean) a la pantalla chica.

El actor británico interpreta al inspector que investiga los misteriosos y espeluznantes casos que suceden en las calles de París durante la posguerra.

Las investigaciones de Maigret reflejan una situación social concreta de la época que esconde una crítica a temas universales actuales.

Atkinson deja de lado su faceta cómica para encarar el personaje del inspector Jules Maigret, protagonista de los 75 libros del belga Georges Simenon publicados entre 1931-1972, de los que se han vendido más de 600 millones de libros.

Estreno lunes 9 de abril a las 22:00 horas por Film & Arts.



Publicidad



Legion

Se estrena en exclusiva para América Latina la nueva temporada de Legion, la serie basada en los comics de Marvel de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz.

Además, cada episodio estará disponible para revivir bajo demanda luego de su emisión en la plataforma, donde también es posible disfrutar de la primera entrega completa.

Creada y producida por el ganador de los premios Emmy y Golden Globes Noah Hawley, Legion cuenta la historia de David Heller (Dan Stevens), un joven diagnosticado como esquizofrénico desde niño.

Luego de conocer a la mujer de sus sueños descubre que no está tan perturbado como siempre pensó, sino que, por el contrario, es un poderoso mutante.

Desde el viernes 6 de abril a las 20:15 horas en FOX Premium Series y en el acceso Premium de la App de FOX.

Foto | Cortesía.

Las aventuras de Kid Danger

Del creador de la exitosa serie de acción en vivo, Henry Danger, llega a México la nueva adaptación animada, Las aventuras de Kid Danger este viernes 6 de abril a las 20:00 horas por Nickelodeon Latinoamérica.

La serie de 10 episodios de media hora revelará por primera vez nuevas áreas de la sede de los superhéroes, que incluyen el sistema de tubos del Man Cave y seguirá a Kid Danger y Capitán Man en nuevas y valientes aventuras, para luchar contra horribles criminales y súper villanos con su agudo ingenio y sorprendentes habilidades para combatir el crimen.

En el episodio de estreno, Popcorn Monster, el experimento de clonación de Ray y Henry no funciona, así que, en vez de crear dos piezas idénticas de palomitas de maíz, crea un monstruo de palomitas de maíz.

Entonces le toca a Capitán Man y Kid Danger deshacerse de él.

50 años sin Martin Luther King

CNN en Español presenta el especial: A medio siglo del asesinato de Martin Luther King, el periodista Gustavo Valdés entrevista a las personas que lo conocieron e inspiraron.

El sábado 7 de abril a las 18:30 horas, se presenta el programa especial, en memoria del líder y defensor de los derechos civiles de Estados Unidos, que se ganó un lugar especial en la opinión pública y, tempranamente, también en la historia.

En la conmemoración de su legado, del 2 al 9 de abril en Memphis y Atlanta, principalmente, y también en el resto del mundo.

CNN en Español se suma con la emisión de un programa especial en el que los espectadores podrán seguir el camino del Dr. King, 50 años después de su muerte, y el espíritu de su movimiento por la justicia social.

Gustavo Valdés habla con quienes lo conocieron, quienes lo inspiraron y quienes hoy siguen sus pasos, abogando por el cambio en el siglo XXI, además de narrar y conectar la historia con el personaje que unió a miles para superar las diferenciaciones raciales, y a la fecha es recordado por sus emblemáticos discursos de derechos civiles, como "Carta desde una cárcel de Birmingham" y "Tengo un sueño".

Jersey Shore Family Vacation

MTV prepara el regreso de su reality show icónico, con el estreno global de Jersey Shore Family Vacation este jueves 5 de abril y en América Latina se podrá ver a las 20:00 horas en México.

Estrenará el mismo día a través de las pantallas de MTV alrededor del mundo en casi 180 países.

Éste será el primer estreno global de una serie de la marca juvenil. La muy esperada nueva temporada de Jersey Shore presenta a los miembros originales del reality como Deena Nicole Cortese, Paul Pauly D Delvecchio,” Jenni JWOWW Farley, Vinny Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro, Nicole Snooki Polizzi y Mike The Situation Sorrentino, quienes se reunirán en Miami para la mejor vacación de sus vidas.

All or Nothing

Amazon anuncia la próxima disponibilidad de dos nuevas series documentales deportivas de All or Nothing, además de la nueva temporada de Bosch (Temporada 4), la película The Villainess y más títulos en abril.

All or Nothing: The Michigan Wolverines se estrena en Amazon Prime Video el 6 de abril.

Narrada por el galardonado actor/productor Mark Harmon (NCIS), esta serie va detrás de cámaras del programa de futbol colegial con más triunfos, para mostrar la crónica de la temporada de 2017 de Michigan

Mientras que Bosch (Temporada 4) llagará el 13 de abril, el Detective Harry Bosch está de regreso en Bosch (Temporada 4).

En esta temporada de 10 episodios, cuando un abogado es asesinado en la víspera de su juicio en contra del departamento de policía de Los Ángeles (LAPD), Bosch es asignado para liderar al equipo para resolver el crimen antes de que se generen disturbios en la ciudad.

Te podría interesar: