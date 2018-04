“Hulk me enseñó la compasión y la ira positiva”: Mark Ruffalo

Con una sonrisa un tanto nerviosa y el estilo desalineado que lo caracteriza, Mark Ruffalo se presentó ante decenas de medios de comunicación en la Ciudad de México para presentar la nueva película de Marvel “Avengers: Infinity War”, en la cual comentó parte de sus experiencias interpretando a uno de los superhéroes más importantes del universo Marvel, Hulk (Dr. Banner).

Para el actor de 54 años de edad interpretar a Hulk ha sido de las experiencias más importantes de su vida y le ha dado la oportunidad de convertirse en una mejor persona, no sólo por “salvar al planeta” sino por los efectos positivos que puede tener la ira si sabe manejar para buenas causas.

“Es un privilegio interpretar a Hulk porque en la vida real ha creado mucha compasión en mí, me ha invitado a luchar por buenas causas, he podido ver cosas que nunca había visto antes y conocer gente, ha enriquecido mi vida de muchas maneras si no fuera por eso mi vida seria mucho más pequeña”, comentó Ruffalo, quien estuvo acompañado por el director Joe Russo y la productora ejecutiva Victoria Alonso.

Pero su cariño hacia Hulk proviene de la ira que despertó en él, pues aseguró que dicha emoción pueden conducir a actos buenos.

"En la mitología Hulk utiliza su ira para volverse un superhéroe y lo que hace Marvel y Stan Lee es maravilloso porque captan estas emociones como el enojo y la gente enojada puede ser una fuerza motivacional buena aunque también es destructiva”, confesó el actor nominado a tres premios Oscar a lo largo de su carrera.

Por esta razón mencionó que el personaje verde y él tiene similitudes, pues confesó que lo que más le enfurece son las injusticias.

”Lo que me hace enojar es la injusticia en el mundo, así que sí he utilizado esta ira, este enojo para pelear y luchar por cosas que son importantes para mí, que siento que puedo retribuir”, aseveró.

En este sentido Mark es radical con sus ideas, pues renunció a las redes sociales aún cuando es uno de los actores más cotizados de Hollywood debido que afirmó que no le estaban ayudando en nada.

"Me vi a mi mismo siendo consumido por ellas y la naturaleza de lo que estaba consumiendo ahí estaba volviéndose tóxica para mí, además quería centrarme en otras cosas como mi familia y otros proyectos, así que soy radical”, indicó.

Durante la conferencia que se llevó a cabo en el Hotel Four Season en Reforma, el actor reconoció su gran carió por México.

"En este país pasé mucho tiempo aquí, me gusta surfear de hecho viví tres meses en Puerto Escondido y es un lugar hermoso. Mi familia es mexicana, mi cuñada es mexicana y son gente muy linda (…) Quiero agradecerles el darnos la bienvenida a su país, su generosidad aún cuando en este momento mi país (EU) no está haciendo lo mismo por ustedes”, destacó.

También te puede interesar: