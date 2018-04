Película en español abrirá Festival de Cannes

Buenas noticias! #todoslosaben inaugurará el Festival de Cannes 2018 !!!! #festivalducannes #asgharfarhadi Happy to share this news!#everybodyknows will open #cannesfilmfestival #incompetition #asgharfarhadi 👏👏 @bardemantarctic @ricardodarinok

A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) on Apr 4, 2018 at 2:11pm PDT