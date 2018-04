'Drag me as a Queen' lucha por la diversidad cultural

Drag me as a Queen es un reality show de transformación femenina pero no del tipo convencional, pues en este programa las reglas de belleza no se definen por las tendencias de moda o por lo correcto e incorrecto.

Se trata de una transformación de adentro hacia afuera realizada por tres drag queens: Penelopy Jean, Rita von Hunty y Ikaro Kadoshi, quienes han luchado por la diversidad en América Latina, ya que las tres son brasileñas.

“Drag es una expresión artística que no tiene nada que ver con las preferencias sexuales. Todo el mundo puede ser drag yo, tú, mi padre, mi madre. Todavía hay muchas cosas importantes que discutir sobre este tema porque muy poca gente lo entiende y es una arte, es divertido y no tiene reglas establecidas, de hecho es romper las reglas que dicta la sociedad”, explicó Penelopy Jean.

Es este programa las tres draga exploran la vida de 13 participantes y por medio de sus deseos, aficiones y gustos crean una versión drag queen de ellas.

Los matices de esta transformación se van revelando en las etapas de diseño de vestuario, maquillaje y pelo y, finalmente, en el performance, un espectáculo para familiares y amigos. El proceso vivido por esa mujer es intenso y revelador. El conflicto entre femenino y masculino, entre fantasías y bloqueos, entre lo comedido y lo exagerado, lo reprimido y lo expresivo, abre las cortinas para la develar la verdadera diva de cada mujer que va a recorrer su nuevo camino.

“No queremos ayudar a las mujeres con este programa sino agradecerles porque sin las mujeres no existiera el drag. Es simplemente agradecimiento y mostrar nuestro amor incondicional; además es una forma de terapia en la que puedes conocerte a ti mismo”, dijo Rita von Hunty.

Tanto Penelopy Jean, Rita von Hunty y Ikaro Kadoshi mencionaron que poder mostrarse ante la sociedad como una Drag Queen no ha sido fácil, pues han tenido que enfrentar rechazo y discriminación por parte de familiares y amigos.

“Sufrimos de discriminación porque Brasil es un país muy machista. Cuando empecé a ser drag perdí a todos mis amigos y de hecho la familia por parte de mi padre no habla conmigo hasta la fecha (…) Es la forma más fuerte de decir que las personas no quieren que seas tu mismo sino lo que esperan de ti”, comentó Ikaro Kadoshi.

Explicaron que para llegar al look drago generalmente tardan en maquillarse de dos a tres horas pero depende del concepto que se quiera, pues existen maquillajes muchos más conceptuales y artísticos que involucran todo el cuerpo, por lo que pueden pasar hasta siete horas maquillándose.

“La gente piensa que es muy superficial pero maquillarte te ayuda como terapia a conocerte a ti mismo, tus gestos, facciones y es muy relajarte”, mencionó Penelopy Jean.

