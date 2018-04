El look de Galilea Montijo que dividió las opiniones en 'Pequeños Gigantes'

Galilea Montijo es una de las famosas con mejor estilo de la televisión mexicana. Cada día en el programa 'Hoy' y el domingo en 'Pequeños Gigantes' la vemos lucir espectaculares outfits.

Ellas son las 32 participantes de Mexicana Universal

Este fin de semana lució un traje de dos piezas dorado, lo que cautivó de este look fue que estaba lleno de pedrería. A este conjunto lo acompañó con unos zapatos de tacón nude, cabello recogido y un chongo que la hacía ver fresca.

Todo listo para #pequeñosgigantes 🎼 A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Apr 8, 2018 at 6:12pm PDT

Galilea Montijo dividió las opiniones

Sus seguidores siempre son los más fieles, resaltan lo bien que luce, pero no siempre están de acuerdo en lo que viste y este domingo fue uno de esos casos. A través de redes recibió algunas críticas.

"Ella muy linda pero ese traje no me gustó", "Gali tan guapa pero ese traje no me gustó, tú sabrás hermosa de modas si a ti te gustó que te valga que a los demás no nos guste jiji hasta el peinado como que medio te recogieron el cabello y ya, el look de ayer no me gustó, pero de todas formas eres hermosa (sic)", "Horrible modelo pero tú hermosa como siempre", "Gali que onda con tu vestuario. Cada vez esta mas feo. Te lo digo porque a mi me gustaria que alguien me dijiera si no me va mi vestuario. Antes te vestias mejor. Cambia de diseñador (sic)", fueron algunos de los mensajes que recibió.

💋 A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Apr 8, 2018 at 8:28pm PDT

No todo fue malo, a otros sí les gustó señalaron que luce sensacional y espectacular. "Súper guapa", "Eres la mas hermosa", "Que bonita está la Galilea. Chulada de mujer", "Siempre con clase mi @galileamontijo aunque hay comentarios tontos de tu forma de vestir disculpalos no conocen de moda, tu linda como SIEMPRE por fuera y por dentro", escribieron los fieles seguidores de la conductora.

Quien se cansó???? 🤣 A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Apr 8, 2018 at 8:23pm PDT

Te recomendamos en video: