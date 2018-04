Conoce los horarios del festival Pa’l Norte 2018

El line up oficial del festival Pa’l Norte, que se realizará los días 20 y 21 de abril en el Parque Fundidora en Monterrey incluye a Muse, Queens of the stone age, Zoé, Bunbury, Justice y Franz Ferdinand son las bandas que encabezan este evento en su séptima edición, con la que los organizadores del evento esperan superar el récord de asistencia de 170 mil personas que se registró el año pasado.

En el cartel también se presenta la participación de Richard Ashcroft, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Fobia, Panteón Rococó, Morat, Band of horses, DLD, Enjambre, División Minúscula, Gondwana y Miranda.

Es de destacarse que, en esta ocasión, la presencia femenina está representada únicamente por Natalia Lafourcade; y también habrá tiempo y espacio para la música urbana con las actuaciones de Farruko y Sebastián Yatra.

Al ser un festival de Monterrey, no puede faltar el talento local, el cual estará presente por exponentes como El Gran Silencio, Volován y Jonáz, por mencionar algunos.

Estos son los horarios del festival,

Especial

También te puede interesar: