Akamba llenará de música los campos de agave en Jalisco

Cada año llegan nuevos festivales a Jalisco, y cada uno busca posicionarse en el gusto de la gente.

Este miércoles se presentó Akamba, un festival que propone una experiencia cerca de la naturaleza.

La primera edición se realizará el 12 de mayo en los campos agaveros propiedad de Mundo Cuervo en Tequila, Jalisco.

“Somos un festival de música, arte y gastronomía. Nuestra propuesta se jacta de construir una experiencia, nos gusta este pensamiento de no ser solo un cartel".

"Somos dos productoras de la Ciudad de México, que hacen plataformas de contenidos y experiencias junto a una productora de vanguardia de Guadalajara para nutrir la variedad y formato de eventos”, señaló Mario Romero de Distrito Global.

Catalogado como un festival boutique, de fiesta o comunidad espera una asistencia de tres mil 500 personas.

“La intención es proponer nuevos formatos, es el principio de algo muy grande y la idea es que no sea un pisa y corre, sino que se repita año con año".

"La mayoría de los festivales en México apuestan por el line up, a traer un artista gigante y nosotros apostamos por la experiencia", añadió Carlos Verástegui de Ache Producciones

Mousiké representa a Jalisco, y Rodrigo Palencia enfatizó que la música será el marco para disfrutar una nueva manera de vivir un festival, y se escuchará desde soul, funk, reggae, R&B, tecno y house.



Publicidad



¿Cuándo?

12 de mayo en los campos de agave de Mundo Cuervo, de las 15:00 horas a 5:00 de la mañana. Ya estan a la venta los boletos: 650 pesos (fase 1) y 750 pesos (fase 2). Boletos en akamba.boletia.com

Habrá transporte de Guadalajara a Tequila por 180 pesos.

Detalles

2 escenarios

9 artistas internacionales

6 artistas locales

14 horas de música

Cartel

Nicolas Cruz

Sinkane

Satori an The Band From Space

Mayer Hawthorne

Matanza

Hollie Cook

Salón Acapulco

Heidi

Timber Timbre

Niño Árbol

Nour

Alejandro Veneno

Buena Tarde

Cabizbajo

Thugfucker

