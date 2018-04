¡Siguen las agresiones! Bebeshita llamó a Gomita 'ratera'

Bebeshita no pierde la oportunidad de hablar mal de su la hermana de su ex. Meses atrás la participante sostuvo una relación con Lapizito, hermano de Gomita, y las cosas no terminaron bien.

Durante el programa Enamorándonos del pasado martes, Bebeshita aprovechó una discusión con una de sus compañeras para llamar ‘ratera’ a su excuñada.

La ex de Lapizito estaba discutiendo con Karina, quien dijo que a Bebeshita le habían prohibido entrar a un antro de Polanco, pero ella se defendió diciendo que no entró porque Gomita se encontraba en ese lugar. Por su parte Óscar dijo que se había enterado de que cuando los vecinos se enteraron de que Bebeshita estaba cerca encendieron su alarma contra robos.

Fue en ese momento que ‘Bebeshita’ respondió que la ‘ratera’ era otra:

"A ver todos sabemos que a la que le dicen ratera es a la otra (haciendo referencia a ‘Gomita’) y por eso no entré al antro, porque estaba ella”, concluyó.

