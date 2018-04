¡En directo! Coachella podrá verse por YouTube

Beyoncé, Eminem y The Weeknd serán las cabezas de cartel de Coachella, uno de los festivales de música más populares de todo el mundo.

La edición de 2018 tendrá lugar los fines de semana del 13 al 15 y del 20 al 22 de abril en Indio, California.

Foto | Cortesía.

En el cartel también se encuentran artistas como SZA, Haim, David Byrne, the War on Drugs, Tyler, the Creator, St. Vincent, Vince Staples, Fleet Foxes, Post Malone, Jamiroquai, Kygo, Portugal.

Migos, A Perfect Circle, Cardi B, Miguel, alt-J, Soulwax, Chic and Nile Rodgers, Angel Olsen, King Krule, Kamasi Washington, French Montana, B*rns, Brockhampton, Jessie Ware, Kamiyah, The Drums y Kelela, entre muchos otros.

Ya sea que veas a tus bandas favoritas en vivo o a través de la transmisión de YouTube, Google te acercará los detalles de los horarios, las actuaciones y los artistas que se presentarán en el festival.

Además, podrás ver las últimas noticias y tuits sobre Coachella 2018.

En directo

Para quienes no pudieron viajar al festival, tendrán la posibilidad de seguirlo en directo en streaming a través de YouTube, a partir de este viernes 13.

Los horarios de las actuaciones y emisiones están en www.youtube.com/user/coachella.