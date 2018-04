Estos son los guitarristas que marcaron una era con un sonido propio

Por: Diego Rammsy

La guitarra eléctrica, un instrumento que desata el mismo infierno, levanta pasiones y provoca que multitudes se reúnan en torno a un ritual musical que sólo el rock puede motivar.

Para cada época hay un sonido, y tras cada uno de ellos un guitarrista con seis cuerdas vibrantes a disposición. El veterano Tony Iommi, el sello y alma de Black Sabbath, se coló en la historia del rock con su sencillo pero rabioso riff de Paranoid en 1970.

Fue uno de sus contemporáneos, pero desde Australia, el virtuoso Angus Young, quien apoyado en la base por su hermano Malcolm, puso su firma en Back in Black en 1980.

Slash, el reconocible guitarrista de Guns ‘N Roses hizo lo propio años después en Apetite for Destruction con un puñado de riffs que se colaron en el listado de Billboard. Y cómo no mencionar a uno de la camada posterior como fue Wes Borland y su época con Limp Bizkit.

A continuación los guitarristas, las canciones y las guitarras con las que hicieron historia:

Tony Iommi

Canción: Paranoid

Álbum: Paranoid, 1970

Disquera: Vertigo Records

Número de copias vendidas en todo el mundo: 75 millones

Guitarra: Jaydee Custom Old Boy SG

Slash

Canción: Sweet Child O´Mine

Álbum: Appetite For Destruction, 1987

Disquera: Geffen Records

Número de copias vendidas en todo el mundo: 30.8 millones

Guitarra: Gibson

Wes Borland

Canción: Nookie

Álbum: Significant Other, 1999

Disquera: Interscope Records

Número de copias vendidas en todo el mundo: 16 millones

Guitarra: Ibanez RG7 CST

Angus Young

Canción: Back in Black

Álbum: Back in Black, 1980

Disquera: Atlantic Records

No. de copias vendidas en todo el mundo: 50 millones

Guitarra: Gibson SG

Recomendaciones de la semana

It’s Alive!, de John 5 And The Creatures

Por: @DiegoRammsy

Además de tocar con Rob Zombie y Marilyn Manson, John 5 se topa con las casualidades de la vida y da forma a su talento en la guitarra para presentar su primer álbum en vivo con John 5 And The Creatures que incluye a músicos como Ian Ross en el bajo y al baterista Logan Miles.

Después de la gira de esta banda por Europa se presentaron en Sellersville, Pennsylvania, EU, y fue el técnico de sonido del lugar quien sugirió grabar este set instrumental en vivo. Esta pieza también es la primera en la carrera del músico en ser editada en vinilo.

Hey! It’s the Pandoras, de The Pandoras



Por: @BrutalizEfanz

Para los que saben, se trata de un grupo viejo. Pero este nuevo esfuerzo del grupo garage de Los Ángeles suena a nuevo. Tras la partida de su vocalista y líder Paula Pierce en 1991, no había señales de un renacimiento. Pero dos de sus ex integrantes, Kim Shattuck y Melanie Vammen, quisieron homenajear a Pierce con un álbum que a lo largo de siete canciones logra renovar el espíritu de una legendaria banda que nunca pasa de moda.

What a Time to Be Alive, de Superchunk

Por: @aabyevargas

Hablamos de una banda de rock alternativo con tintes punk de Carolina del Norte, EU. En febrero de este año lanzaron su disco What a Time to Be Alive, su undécimo álbum, en donde podrás deleitarte con canciones que contienen una base rítmica y riffs típicos del punk de los 70; sin embargo, podrás encontrar otras con tonos muy melódicos pero con mucha energía. El único “pero” que le pondrás a este disco es la voz del también guitarrista Mac McCaughan.

El rincón del metal

Por: @BrutalizEfanz

Brios renovados en el regreso de un estandarte del metal en México, Luzbel dará muestra de su latente poder mañana sábado en el Circo Volador. El tiempo de odio disco que en 2016 sentó las bases de nuevo en la banda para ser acreedores a premios en la escena de metal en español y como uno de los mejores discos de metal en Latinoamérica, dio pie para que su líder y fundador Raúl Fdez. Greñas conformara una nueva alineación con la voz de Mike González y reclamar el trono del metal, otra vez, en nuestro país.

Vitalidad pura para los nuevos y legendarios fans de Luzbel.