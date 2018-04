¡Confirmado! Atala Sarmiento llegará a Hoy

GRACIAS TOTALES a mi siempre amadísima TV Azteca. En mi cuenta de twitter pueden encontrar el mensaje para todos ustedes que tanto han preguntado sobre mi salida. Les agradezco mucho su paciencia y el cariño durante tantos años. #agradecida #teamAtala #quevivalavida

A post shared by atasarmiento (@atasarmiento) on Apr 5, 2018 at 12:49pm PDT