Natália Subtil afirma que no es una chica mala

Natália Subtil ya tenía todo listo para su presentación en los Billboard Latin Music Showcase este 17 de abril en la Arena Ciudad de México, pero tendrá que esperar ya que la ceremonia fue pospuesta y aún no hay nueva fecha.

Nacida en Brasil y con diez años en México, la actriz y cantante compartió con Publimetro que comenzó su carrera en su tierra natal y lo hizo escribiendo temas para los niños.

"Ya había trabajado en la música desde antes, porque hacía canciones para telenovelas de niños en Brasil. Hace poco, me pidieron otra más, así que siempre estuve en el mundo infantil y ahora lo haré para más grandes".

Natália se encuentra emocionada por el lanzamiento de su sencillo Mala que comienza a escucharse en todas las plataformas digitales a partir de este 17 de abril.

"No soy nada mala [risas]. Hay que escuchar toda la canción para entenderla muy bien. No es mala de maldad, es de tener malicia para qué hacer en el momento exacto".

"Puedo decir que tengo muy poquito en la música, por eso me siento afortunada. No voy a sacar disco, sino sencillos y ya tenemos algunos guardados".

"Hay tema de todos los géneros desde urbanos, pop y hasta baladas".

Con una hija que está por cumplir dos años señaló que aún no le escribe una canción.

"Aún no hago canciones para mi hija Mila, de hecho está aquí a mi lado. Quiero que llegue de manera natural para crear algo para ella", señaló la actriz, mientras se escuchaba a la pequeña que tiene como pasatiempo sacar todos los utensilios de cocina y llevarlos por toda la casa.

La cantante no hace caso a los rumores y sigue "picando piedra" .

"Todo lo que hago es por casting, no me marcan o me invitan por recomendación. Hago casting como cualquier persona, así salió la oportunidad de audicionar para la serie de Nicky Jam, lo que mas me gusta es que es sobre la música", dijo la cantante sin dar mas detalles por el contrato de exclusividad.

Por ahora, se encuentra concentrada en la música pero tiene varios proyectos por concretarse.

"Viene mucho trabajo, me encanta sentirme útil. Hay muchas cosas nuevas más televisión y películas, así que no voy a dejar de picar piedra".



Publicidad



Bajo la mira

Natália Subtil ha estado en medio del huracán cuando se dio la noticia que el padre de su hija era Sergio Mayer Mori, y ante esto ha recibido buenos y malos comentarios.

"Yo cuando estaba del otro lado cómo público leyendo noticia de los famosos, yo creía en todo lo que leía, es muy fácil creer en eso. Pero después que estás del otro lado, la gente inventa muchas cosas o aumenta una situación, es ahí cuando te das cuenta que no puedes creer en cualquier cosa".

Añadió que es una mujer fuerte: "No siento que debo comprobarle a nadie quién soy realmente. Estoy feliz y tranquila con quien soy y tengo a mi hija en mi casa".

"Me encantan los retos y hacer cosas nuevas y diferentes; no tengo problema en cambiarme del país y hacer algo nuevo".

En sus palabras

“Tengo diez años viviendo en la Ciudad de México… ¡ya soy chilanga!

Foto | Mario Macin.

Posponen presentación

Natália Subtil estaría en los Billboard Latin Music Showcase este 17 de abtil junto a Belanova, Yandel, Mario Bautista, Moderatto y Saak, y espera la nueva fecha para presentar su showcase.

“Estoy feliz y nerviosa, con esos sentimientos al mismo tiempo y ensayamos mucho para hacer una gran actuación".

"Vamos a tener 13 bailarines en el escenario bajo el concepto de la Fórmula 1”, dijo la cantante, mientras espera el anuncio de la reposición de los showcases.

Para los que desean el reembolso, lo pueden realizar de acuerdo a las instrucciones y fechas que comunique Superboletos.

Contenido de interés: