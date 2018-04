Letizia pasa vergonzoso momento por culpa de su vestuario

News {16 April 2018 | Monday} : King Felipe and Queen Letizia host a gala dinner for His Excellency, Mr. Marcelo Rebelo de Sousa, the President of the Portuguese Republic who is on a three day State Visit to Spain from April 16 to 18 {Palacio Real de Madrid | Madrid, Spain}. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 : Photo by Mr. @josegegundez . . . . . . . . #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal #KingFelipeVI #KingFelipe #QueenLetizia #ReyFelipeVI #ReyFelipe #ReinaLetizia #FelipeVI #Letizia #KingOfSpain #QueenOfSpain #FelipeDeBorbon #LetiziaOrtiz #ReyesDeEspaña #Royals #Royalty #Spain #España

