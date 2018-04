FOTOS: Así se vivió el concierto de Miranda! en el Teatro Metropólitan

Mentía cuando te decía “quédate tranquila corazón” 💜💜💙💙 • • • • #miranda #alesergi #julianagattas #mirandaenvivo #teatrometropolitan #mexico #neon #concierto #losamo #conciertosmx #eldiscodetucorazon

A post shared by Miss Murder (@_theleavingsong) on Apr 20, 2018 at 12:52pm PDT