Julián Gil escribe conmovedora carta a su hijo; abogada de Marjorie responde

El actor Julián Gil compartió en su cuenta de Twitter una carta dedicada a su hijo Matías.

En la misiva, el protagonista de Por amar sin ley reconoce que a pesar de que Matías aún es muy pequeño y no tiene la capacidad de entender, llegará el momento en que podrá sacar sus propias conclusiones.

“Te amo Matías, y te amo desde el día que me enteré que venías al mundo”, escribió Gil.

El actor, que desde hace meses mantiene una lucha legal con Marjorie de Sousa, madre de Matías, lamentó que por ahora no pueda estar junto a su hijo.

“Hoy con mucho dolor y empujado por como lamentablemente se han dado las cosas, he decidido que sea el tiempo quien nos dé la oportunidad de estar juntos…. de poder ser ty padre, algo que hasta el día de hoy injustificadamente se nos ha negado”.

Gil asegura que a pesar de las versiones verdaderas y falsas, lo único cierto es que ha luchado incansablemente por el pequeño.

“Mi única verdad es que he luchado incansablemente por estar en tu vida junto a sus hermanos Nicolle, Juliancito y toda nuestra familia”.

Julián asegura que a pesar de que le han ganado la batalla, lo más importante es la felicidad de su hijo.

“Hoy me han ganado. Su gran victoria ha sido separarme de ti. Para mí no es importante ganar esta batalla, es más importante verte feliz”.

Carta a mi hijo ❤️ pic.twitter.com/vcj1CNS7LO — julian GIL (@juliangil) April 24, 2018

El sábado pasado Marjorie de Sousa acudió al centro de visitas que el juez les indicó en la CDMX para que Matías y Julián convivieran, sin embargo, el actor no llegó por asuntos laborales.

Le responden

Aunque en su carta Julián no especificó qué parte del proceso “perdió” la batalla que sostiene con su ex pareja, la abogada de la actriz reafirmó que él no ha ganado.

En una entrevista con el diario El Universal, la abogada Alma Pellón dijo: “Ha perdido casi todo el sueño Tiene permiso desde el inicio del juicio de sacarse fotos con Matías pero no de publicarlas, lo que se reafirmó con el acuerdo del viernes pasado, las visitas siguen en sábado en el centro de convivencia”.

Detalló que si el actor no ha visto a su hijo es porque no ingresa a tiempo los documentos que debe.

“No pide los permisos a tiempo, por lo cual los acuerdos salen después de la fecha que solicita, como fue el sábado pasado. La pensión la fijó el juez desde un principio y la custodia la sigue teniendo la señora Marjorie”.

Pellón se dijo sorprendida por la carta de Gil en redes sociales, ya que el hecho de que pierda no es nuevo para él.

“Después de publicar durante dos semanas victorias inexistentes porque sólo eran acuerdos de trámite y ellos lo intentaban ver como alguna victoria, ahora esto, no sé a qué se refiera, pero de que tiene perdido todo, sí lo tiene”.