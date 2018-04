Barraza pide a las autoridades cuidar de los jóvenes

La mexicana Adriana Barraza será acreedora del Premio Platino de Honor, galardón que ha sido obtenido en años anteriores por Antonio Banderas, Ricardo Darín y Edward James Olmos, entre otros. Por este motivo, la actriz se presentó ante los medios de comunicación, donde fue cuestionada sobre el momento que están pasando los jóvenes, como el asesinato de los tres estudiantes de cine en Jalisco y la represión que se vive en Nicaragua.

"Tengo un gran dolor, sobre todo porque soy maestra, porque estoy cerca de los jóvenes y porque ellos, aunque suene a cliché son el futuro. Lo que siento es indignación y una necesidad de pedir a las autoridades, no solamente de México si no de otros países que cuidemos a nuestros jóvenes", y agregó, "en lo que se refiere a nuestros alumnos de cine, sólo pido verdad o justicia".

Adriana también hizo referencia al movimiento Times Up, "el abuso, no solamente con las mujeres, también con los hombres y sobre todo en los niños es algo deleznable, no tiene que existir". Respecto a las elecciones presidencias que se avecinan en nuestro país, Barraza afirmó, "no creo en quedarme en casa y no votar. Sinceramente he votado por mi hermano y hasta por Superman (cuando era más joven y lo tomaba a broma), pero estoy convencida de que puedo votar por personas que defienden mis derechos humano como Marichuy, simplemente por ejercer mi derecho al voto".

Finalmente habló de sobre el papel de los latinos en Hollywood, "yo creo que los latinos ya interpretan menos a los personajes que tienen que ver con la servidumbre o el narcotráfico, ya tenemos personajes diferentes, pero de todas maneras tenemos una realidad.Mí realidad física es que soy latina y haré personajes de latina, pero cuando hago mis personajes, trató de que tengan dignidad".

Durante el evento que se llevó a cabo en el Hotel Hard Rock de Riviera Maya se entregó el Premio Público a Mejor Interpretación Femenina para Daniela Vega por Una mujer fantástica, en la categoría masculina fue para Javier Bardem (ausente) por Loving Pablo. Mejor cartel fue para la cinta Perfectos desconocidos, finalmente Mejor Película Iberoamericana de Ficción fue para Una mujer fantástica.

La fiesta de los iberoamericanos

El día de mañana se llevará a cabo la V entrega de los Premios Platino en Xcaret, los cuales serán conducidos por Eugenio Derbez, que el viernes pasado recibió un reconocimiento por parte de Hotel Xcaret debido a su labor en el cine iberoamericano.

Durante el evento, donde también fue galardona Daniela Vega, el mexicano señaló, "los iberoamericanos no tiene los presupuestos que tiene Hollywood, pero hacemos películas maravilloso porque suplimos la falta de presupuesta con creatividad y esa es la arma más fuerte que tenemos los iberomaericanos".

¿Dónde verlo?

Por TNT, a las 18:30 horas la alfombra Roja conducida por Liza Echeverría, Axel Kuschevatzky y Rafa Sarmiento para dar paso a la premiación a las 20:00 horas.

También te puede interesar: