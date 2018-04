Mauricio Ochmann rompe con El Chema

Mauricio Ochmann afrontó un nuevo reto en su carrera, al ser protagonista de la serie El Chema, secuela de la exitosa El señor de los Cielos.

Ahora, el actor tomó una decisión que sorprendió a sus productores y seguidores: ya no hará más la serie, ni contenidos que lleven un mensaje negativo a los niños y jóvenes.





Mauricio Ochmann ya no continuará haciendo la serie de El Chema, una producción de Argos para Telemundo que él protagonizaba y que cuenta la historia de este personaje dentro del crimen organizado.

“Es importante para mi, antes de que se hagan suposiciones y chismes, decirles de mi propia voz porqué decidí no continuar haciendo El Chema".

"Me parece que el público que me siguió con este personaje durante casi cinco años, merece una explicación clara de mi parte y no rumores".

"La única realidad es que el personaje tuvo gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de todas las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban".

"Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son lo suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia, en mi debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero".

El actor, quien recientemente tuvo su segunda hija con Aislinn Derbez, afirmó que apostará por otro tipo de entretenimiento.

"Estos programas definitivamente noson para niños qué tal vez todavía no puedan distinguir entre la ficción y la realidad".

"Eso es todo, es la única y verdadera razón por la que yo decidí no continuar más con este tipo de contenido, prefiero brindarle al público por ahora otra forma de entretenimiento".

"Creo que esta decisión es también una forma de respetar y agradecer al público que me ha seguido tantos años, su cariño y su apoyo".

"Sé que no sólo sabrán comprender mi decisión, si no que también contaré con su apoyo. Ya vendrán muchos proyectos más en el futuro con nuevos personajes y nuevas historias, historias que hablen de otras cosas".

"Por ahora creo que el género ha sido ya muy explotado. Gracias de corazón".

Recibe mensajes

Los seguidores del actor manifestaron su opinión por Instagram.

"Las personas siempre van hablar, y no siempre puedes complacer a todos. Tú sigue siendo tu. Te respeto y admiro más".

"Será una lástima ya no verte más".

"Digno de admirar, no queda mas que decir que artistas como tu son únicos"

"Hay muchos programas que los niños o deberían ver pero creo que la responsabilidad no es tuya si no de los padres"

"No sólo el país sino el mundo entero necesita más gente como tú"