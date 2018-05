El futuro de Atala Sarmiento estaría en un reality show de Televisa

El nombre de Atala Sarmiento se sigue escuchando y alrededor de el no paran las especulaciones y ahora fue un productor quien habló de su llegada a Televisa.

Después de su salida de Ventaneando, la conductora visitó Hoy donde fue entrevistada por los conductores

Y ahora ya se sabe a qué nuevo proyecto podría unirse. Miguel Ángel Fox, productor encargado del reality La Voz México, en entrevista con Flor Rubio se refirió a los rumores de que Atala Sarmiento podría ser la nueva conductora

"Va a haber un gran cambio en esta Voz. Tanto de mecánicas como muchas cosas, pero todavía no lo puedo decir. No es un sí, pero tampoco es un no. Pero sí: me la propusieron. No he hablado con ella todavía", expresó el productor en Fórmula espectacular.

