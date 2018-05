The Weeknd confirma su primer concierto en México

¡Es un hecho! El cantante canadiense The Weeknd llegará por primera vez a México para ofrecer un concierto.

El próximo lunes 22 de octubre, el intérprete se presentará en el Palacio de los Deportes.

El ex novio de Selena Gomez presentará su nuevo material discográfico My Dear Melancholy, que se estrenó en la cima de la poderosa lista Billboard 200 y se convirtió en su tercer disco que debuta en el primer lugar de manera consecutiva.

Another You part 3 : @applemusic A post shared by The Weeknd (@theweeknd) on Apr 16, 2018 at 9:33pm PDT

El álbum fue lanzado el 30 de marzo y en la última semana vendió más de 169 mil unidades según Nielsen Music.

Este nuevo álbum, que cuenta con seis canciones, apareció después de una publicación de The Weeknd en Instagram. My Dear Melancholy debutó en la cima al igual que los discos Starboy (2016) y Beauty Behind the Madness (2015).

unforgettable week, i love you A post shared by The Weeknd (@theweeknd) on Apr 22, 2018 at 2:44pm PDT

La canción que más éxitos ha tenido del reciente álbum es Call Out My Name, tema que estaría inspirado en la joven artista.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex serán los días 8 y 9 de mayo, mientras que la general será el 10, a través del sistema Ticketmaster.