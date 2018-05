Adrián Uribe regresa al quirófano tras empeorar su estado de salud

Amigos, el día de ayer fui intervenido quirúrgicamente de emergencia pero gracias a Dios salió todo muy bien. Por eso vamos a tener qué posponer los show que teníamos este fin de semana en LA para el domingo 3 de junio. Gracias por su comprensión y apoyo🙏. @imparableselshow @omarchaparro @nadirassis

A post shared by Adrian Uribe (@adrianuribe) on Apr 25, 2018 at 8:28pm PDT