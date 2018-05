La realidad de la llamada que recibió Luis Miguel con Verónica Castro

Durante la tercera entrega de 'Luis Miguel la Serie' a través de la pantalla de Netflix se recordó la entrevista que tuvo con Verónica Castro en los años 80, misma en donde el cantante mexicano recibió una llamada de 'Lucerito'.

Previo a enterarse de quién lo esperaba en la línea telefónica, se mostró emocionado, creyendo que la persona de la llamada era su madre, pero no fue así. Dentro de la misma escena se puede apreciar a Alejandro, hermano de Luis Miguel, quien observa desde lejos lo sucedido en dicha entrevista.

LA REALIDAD ES OTRA

La escena causó polémica tras lo ficticio que narra la serie y lo que en realidad sucedió durante la entrevista con Verónica Castro.

Muestra de ello fue que su hermano Alejandro no se encontraba en ese momento, ya que estaba en Miami estudiando, por lo que él fue quien llamó a Luis Miguel. Tras dicho acto, Verónica comenzó a interrogarlo sobre temas personales y familiares, a lo que respondió que su padre se encontraba en España, mientras que su madre en Italia.

"Extraño mucho a mi madre, el cariño de una familia no se puede perder por nada. Me contacto con ellos, pero no con frecuencia. Mi carrera me roba todo el tiempo, pero no me arrepiento porque es un sacrificio y más adelante le dedicaré tiempo a mi familia…. Esta carrera es difícil, pero no la cambio por nada", comentó el cantante mexicano.

Dentro de la misma Luis Miguel aprovechó para negar los rumores de una supuesta paternidad, afirmando que aún no pensaba en ser padre.

Aquí te compartimos el video:

