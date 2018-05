¿Luis Miguel se contradice en su propia historia?

Este domingo se transmitió el tercer capítulo de Luis Miguel, la serie por Netflix.

En esta ocasión, se centró en el rompimiento de la relación laboral entre el cantante y su padre Luisito Rey.

El Sol cumplía 18 años, y fue el momento de su independencia, incluso se mostró como intentó cambiar de estilo y hasta hacer coreografías, pero al final decidió grabar el disco Soy como quiero ser con las canciones de Juan Carlos Calderón.

“El riesgo es también el éxito, en este caso nos arriesgamos Juan Carlos Calderón, mi padre y yo. Está aportando y define mi imagen, es el que más he disfrutado”, dijo en el año de 1987.

En YouTube hay una entrevista que Paty Chapoy le realizó a Luis Miguel, a los 17 años, con motivo de la promoción del disco, y que expone mucho el contexto del tercer capítulo que apareció en Netflix este domingo.

En la serie se señala el rompimiento de la relación laboral con su padre y la separación de sus padres.

Durante la entrevista con la periodista, Luis Miguel se contradice ante las cámaras sobre Luisito Rey, sus mujeres y la separación de sus padres.





“Al principio, no he sentido la necesidad de independizarme, todo lo llevaba mi padre y estaba sólo el pobre, pero fue una buena decisión que él formara un grupo de personas, para mí él significa mucho”.

Luis Miguel habló sobre la soledad y el distanciamiento entre Luisito y su madre, Marcela.

“No quedé tan bien, sí me dolió mucho la separación de mis padres pero es mucho mejor".

"Vivo con mi padre y nos frecuentamos, porque mi madre está en su familia en Italia”, mientras en la serie se afirma que Marcela se encuentra en Argentina.





Momentos de la entrevista

“La fama la he entendido, digerido, asimilado, el cambio no ha sido tan difícil, porque la vivo desde que nací y no me siento tan ajeno a ella”.

“He intentado estar con una mujer y siempre me cortan, porque viajo mucho”.

“Para mí lo importante es que una mujer tenga humor”.

Mujeres

Durante la entrevista, el joven de 17 años tuvo que hablar de los rumores sobre sus romances como Lucero y Edna Bolkan, entre otras.

Lo más curioso es cuando mencionan a Stephanie Salas, afirmó que sólo eran amigos, pero la nieta de Silvia Pinal acompañó al cantante durante varios de sus viajes.

El 13 de junio de 1989 nació Michelle Salas, la hija que tuvo con Luis Miguel.