Video: Esta fue la última vez que se vio a la mamá de Luis Miguel

El misterio sobre dónde está la mamá de Luis Miguel sigue sin resolverse, las teorías y especulaciones son muchas y muy variadas, desde el estar recluída en un convento o en un sanatorio psiquiátrico, hasta se ha dicho que falleció en una balacera en Chihuahua.

También te puede interesar:

¿Luis Miguel se contradice en su propia historia?

Lo que se sí sabe es cuando fue que Marcela Basteri apareció por última vez en público, fue durante una presentación de Luis Miguel en el Luna Park de Argentina, en marzo de 1985. En ese momento, el Sol le pidió a su madre que subiera al escenario para dedicarle una canción.

El tema que Luis Miguel le dedicó a su madre fue el de Marcela, aquí el momento:

Hace un año, el portal Quien publicó un relato en el que describen qué paso antes de este momento, en el se puede leer lo siguiente:

"Apenas la ve entrar por la puerta del camerino del legendario Luna Park, en Argentina, y salta de su asiento. Su traje color beige lo hace ver mucho más adulto, pero basta con ver como su madre entra por la puerta, entre camarógrafos y asistentes, para que el niño recupere toda la inocencia. 'Es mamá. Ahí está mamá', balbucea. Ella, vestida de blanco y con los ojos ya llenos de lágrimas, corre hacia él y cubre su cuello con los dos brazos. Lo aprieta. Es su hijo y no lo va a soltar. Lo besa. Le pega sus lágrimas a la mejilla. Él, sonríe de nuevo, nervioso". Segundos después, se acercó un reportero y preguntó: "Señora, ¿es difícil ser la madre de Luis Miguel?", y ella responde, "No, para mí no", para después abrazar a su hijo.

Posteriormente Luis Miguel sube a su madre al escenario, la sienta y, abrazándola, le canta los versos que su padre le había compuesto muchos años atrás: "Tus palabras son caricias a mi corazón, Marcela. Mi nublado cielo lo alumbraste con tu sol, Marcela".

El relato indica que la fecha exacta fue el 16 de marzo de 1985. En ese momento, Marcela llevaba cerca de cuatro meses sin ver a su hijo, cuando terminó de filmar la cinta Fiebre de amor.

La última vez que fue vista

Desde 1986 no se sabe nada de Marcela Bastieri, fue su tía, Adua Basteri, una de las últimas personas que convivió con ella antes de su desaparición, debido que viajó a Italia con su hijo menor, Sergio.

Adua recordó los últimos momentos en los que ambas estuvieran juntas. "Ventaneando" retransmitió una entrevista del 2002 en la que cuenta que en agosto de 1986 Luisito Rey le habría pagado a Marcela un viaje a España.

“Lo único que me dijo Marcela cuando llegó a su destino, no sé si era España, para mí que sí; que tenía que partir a Chile, que tenía que llegar ahí por Micky”. Y agregó, “tía yo te llamo en un mes, estamos en Chile pero el mes que entra yo te llamo. No me llamó más, no sé que hizo finalmente".

Según Adua, Marcela estaba contrariada y no sabía si realizar aquél viaje y cree que Marcela tenía miedo porque aparentemente Luisito Rey le haría firmar documentos para cederle sus propiedades. Finalmente detalló que cuando se fue, se llvó documentos importantes que metió en una bolsa y empacó en la maleta.

También te puede interesar: