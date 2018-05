Salma Hayek le pone salsa a Cannes

Hay que recordar que el año en la celebración del 70° aniversario del Festival de Cannes tuvo un toque muy mexicano con el encuentro de Salma Hayek, Diego Luna, Gael García, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Emmanuel Lubezki.

La actriz mexicana se ha vuelto una excelente compañera de fiestas, y así lo demostró en las pasada edición de Cannes al llevar marichi y tequila.

“Necesitamos traer un mariachi esta noche, ¡es el 70° aniversario de Cannes!”, dijo Salma a su esposo.

Salma Hayek tienen un gran número de amigos famosos, y suele ser compartir divertidos momentos.

Foto | Instagram.

Noche de salsa

Salma Hayek aprovechó una de las fiesta del Festival de Cine en Cannes (Francia) para darle un toque latino, algo que siempre le gusta resaltar.

La productora mexicana dio una cátedra de baile en Francia, al aprovechar la banda de salsa que amenizaba la fiesta.

Resulta que Hayek, encuentra en la música el antídoto perfecto para vencer la tristeza; específicamente en la salsa.

"¿Se acuerdan de la canción de The Beatles que dice: 'take a sad song and make it better' (toma una canción triste y mejórala)? Pues eso hago", ha dicho la veracruzana en varias ocasiones.