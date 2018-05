¡Derraman miel! Así fue la emotiva boda de Harry y Meghan

Las miradas de Harry y Meghan durante su en lace matrimonial lo dicen todo, el amor entre ellos no se puede esconder.

Durante la ceremonia religiosa en el Castillo de Windsor, los novios no dejaron de intercambiar miradas de complicidad y sonrisas.

En Twitter los usuarios no pasaron desapercibido las muestras de cariño y la frase más populares de la red fue: "Cásate con quien te mire como Harry ve a Meghan".

Me encanta porque es muy Howgarts todo. #RoyalWedding pic.twitter.com/FZFB6IB1X8

Ellos no siguieron protocolos y no dudaron en mostrar en ningún momento, los enamorados que están y lo felices de comenzar esta etapa.

#RoyalWedding lo bueno que la felicidad no tiene protocolo pic.twitter.com/bIiviNwfvP

Si el día de mi boda "ese" hombre no me ve así lo siento pero bai #RoyalWedding pic.twitter.com/s9wPrmVJzQ

Además de que estuvieron tomados de la mano, mientras escuchaban el sermón donde se resaltó la importancia del amor.

Las manos. Me voy a morir de amor. #RoyalWedding pic.twitter.com/dC3rI3byO8

Durante la ceremonia fue entonada la canción Stand by me, canción que dio pie a los votos de los novios, donde se prometieron amarse y respetarse hasta la muerte. Para después intercambiar anillos.

No he visto nunca una boda real con una pareja tan enamorada y una novia que no para de sonreír ❤️#royalwedding pic.twitter.com/YIfNsWWlth

