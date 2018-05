¿Quiénes fueron los selectos invitados a la boda real de Harry y Meghan?

Oprah Winfrey parecía algo confundida sobre dónde debía sentarse. Serena Williams documentó su viaje a la capilla de San Jorge en Instagram. Idris Elba sonrió ampliamente al acompañar a su prometida, la modelo Sabrina Dhowre, quien llevó su obligatorio sombrero.

Ellos fueron algunas de las celebridades entre los 600 invitados a la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle el sábado, en un evento en el que fueron excluidos políticos.

También asistieron varios de los ex compañeros de elenco de Markle en el drama de USA Network "Suits", entre ellos Gina Torres, Sarah Rafferty, Abigail Spencer, Rick Hoffman y el esposo de Markle en pantalla, Patrick J. Adams. Así como Troian Bellisario de "Pretty Little Liars", la esposa de Adams en la vida real.

La actriz india, Priyanka Chopra, una amiga de la novia llegó a la capilla con un traje gris claro con falda lápiz de Vivienne Westwood que tenía un saco con solapas asimétricas.

Williams, acompañada por su esposo, el cofundador de Reddit Alexis Ohanian, eligió un vestido rosado de mangas largas con drapeado de Atelier Versace combinado con un tocado en rosa pálido, un color por el que también se decantó Winfrey y otras asistentes a la boda real.

Elton John, se vio muy elegante con un chaqué, tendría un día muy ocupado como invitado y como artista para el almuerzo de recepción ofrecido por la reina Isabel II. Llevaba unos lentes rosados al llegar con su esposo David Furnish.

John fue amigo cercano de la madre del príncipe, la fallecida princesa Diana y tocó su éxito "Candle in the Wind" en su funeral en 1997. El Palacio de Kensington no dijo qué canciones eligió para la boda.





Publicidad





George y Amal Clooney, James Corden y David y Victoria Beckham también asistieron a la boda realizada en el Castillo de Windsor. La señora Clooney fue una de las más elegantes con un vestido amarillo mostaza de Stella McCartney y sombrero a juego. Parecía que su esposo caminó suficientemente lento para evitar el peligro en sus tacones en medio del empedrado del castillo.

El cantante británico James Blunt también iba de gala, mientras que el jugador de polo Nacho Figueras llevó un traje azul brillante con un pañuelo blanco.

La actriz Carey Mulligan destacó con un etéreo vestido amarillo con estampado floral y mangas sueltas de Erden. Iba compañada por su esposo Marcus Mumford de la banda Mumford & Sons.

Joss Stone también asistió, lo que llevó a que los comentaristas de la BBC señalaran que la cantante, famosa por estar descalza en el escenario, llevaba unos tacones negros.