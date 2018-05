Maestro Gudinni: 'Las biosaries van a terminar por chotearse'

Así como en sus momentos las narcoseries invadieron la pantalla chica, y acapararon la atención de la audiencia, parece que ya su momento pasó, y ya fueron destronadas por las bioseries.

Desde hace unos años, la vida de algunos famosos han sido retomadas para llevarlas a la televisión y a las plataformas digitales, el boom que se ha generado con Luis Miguel, la serie, refuerza el buen momento por el que pasan, a pesar de los comentarios a favor y en contra.

El Maestro Gudinni, escritor y cronista mexicano, compartió con Publimetro este fenómeno de las bioseries en México, de su tiempo de vida, pero sobre todo quiénes podrían llegar a la pantalla.

"Como toda moda, las bioseries van a terminar por chotearse, porque además una vida si no está bien contada, se vuelve aburrida".

Foto | Cortesía.

"Han habido muy buenas por ejemplo la de Lupita D'Alessio, que fue sensacional en actuación y la artista dijo todo lo que había vivido. Tuvimos esa presencia de ella desgarrando su alma y diciendo verdades".

"La de Luis Miguel estamos viendo que es algo que él quiere que se cuente, y otras que no se cuenten. Lo está haciendo todo desde una imagen de 'pobrecito', 'yo soy la víctima y vean todo lo que me hicieron'. No está hablando claramente como Lupita D'Alessio, de 'yo drogadicta o lesbiana', nadie a tenido la valentía de decirlo abiertamente".

"Las bioseries necesitan dinero, buenos actores para interpretar y no necesitas a Juanpa Zurita que no da una como el hermano de Luis Miguel, y está Diego Boneta que está más guapo que Luis Miguel, pero tiene cuerpo de gimnasio que es donde no embona, no es Luis Miguel. Que bueno que están haciendo bioseries pero van a aburrir".

El escritor afirmó que las bioseries tendrán tres o cinco años de vida.

"Creo que en cinco o tres años pasarán de moda, y así como las narconovelas, que al inicio El señor de los cielos estaba buenísima pero luego fue mala y aburrida; así la de Luis Miguel que está mal contada y aburrida, no hay algo que te atrape y es pura mentira. Además poner a Stephanie Salas como la pusieron que sólo fue un acostón y sin respeto a la hija, te metes en muchos problemas".

Añadió que las historias que se han llevado a la televisión, no han tenido un buen guión.

"Una bioserie de una artista que ya falleció como Jenni Rivera, pues siempre intervienen los familiares. Eso provoca poco creatividad de los productores y escritores".

"Hay problamas para hacer la serie de María Félix, yo creo que se canceló, porque recrear una época del cine mexicano tan gloriosa (…), dónde encuentras a una María Félix, ni yendo a bailar a Chalma".

"La de Silvia Pinal se rumora que ya no hay dinero, porque para hacerlas las series se necesita dinero. Hubo una horrenda de Paquita la del Barrio que nadie vio, opino ni nada".

"Juan Osorio quiere hacer la de Cantinflas y si hay dinero perfecto para recrear esa época, pero no creo se vaya a contar que el hijo lo golpeaba, que el hijo usaba drogras, y el morbo".

Lucía Méndez ha sido de las famosas, que ha rechazado contar su propia historia.

"Lucía Mández dijo no a una bioserie, y creo que tiene razón, ¿para qué va a contar su historia?, al igual que Angélica María que me dijo: 'yo no tengo escándalos, y aunque los tuviera no los voy a contar"".

Maestro Gudinni reveló que hay muchos famosos que tienen una vida interesante, pero criticó que todo tenga que ser morboso y sensacionalista.

"La interesante es cómo contar una vida, tal vez no tiene mucho, pero si tiene una buena estructura puede salir un buen producto. Entonces hay que darle un seguimiento de cómo te lo voy a contar, qué voy a contar y qué no voy a contar".





Series en producción

La Guzmán. Sony Pictures Television e Imagen Televisión anunciaron la producción de la bio serie. La actriz Majida Issa fue la elegida para interpretar a la cantante.

Roberto Gómez Bolaños Chespirito. La familia del comediante estará involucrada directamente en el proceso y la reconstrucción de la historia.

Silvia Pinal. Aunque se pararon las grabaciones por falta de presupuesto, la serie ya está casi terminada bajo la producción de Carla Estrada.

Cantinflas. El productor Juan Osorio adelantó que ya tiene avances sobre la realización del proyecto que aludirá a la vida de Mario Moreno.

Rocío Dúrcal, Gloria Trevi y Angélica Rivera están en la mira de varios productores para llevar sus vidas a la televisión.

"La vida de Rocío Dúrcal es muy bonita, porque empieza a triunfar como estrella cinematográfica como cantante, es una Cenicienta. La de Gloria Trevi sería muy interesante porque la película fue horribe. Y Angélica Rivera podría llevar el título de 'De heroína de televisión a las más odiada del pueblo mexicano"", dijo Maestro Gudinni.