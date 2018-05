Laura Bozzo es captada en silla de ruedas

La controvertida conductora de televisión Laura Bozzo generó alarma entre sus seguidores luego de que fuese captada en el aeropuerto de la Ciudad de México en silla de ruedas, mientras se disponía a viajar a su país natal para presentar su nuevo libro Más allá del infierno, una autobiografía.

En la fotografía se puede apreciar a la famosa luciendo unos lentes oscuros y sentada en la silla mientras mira su celular. También es posible observar al personal de la aerolínea que la asiste hasta la sala de embarque. "La verdad es que ayer tuve una caída y estaba un poco adolorida, por eso la silla de ruedas", comentó la expareja del cantante Christian Suárez respecto a la imagen.

Especial

En relación a su último libro, la rubia comentó: "Llego a Perú para contar los pormenores de mi libro, cuyo lanzamiento oficial será este 24 de mayo y donde cuento muchas cosas que serán una ‘bomba’".

También dijo: "Básicamente el libro es mi autobiografía y el hilo conductor es el arresto, estuve tres años privada en un set de televisión y fue horrible, la verdad es que me costó hacer el libro, lloré mucho, hasta ahora es algo que no he podido superar pero hay que dar gracias, si yo no hubiera escrito este libro, no estaría acá”.

Además, aseguró que los rumores de una posible cancelación de su programa son falsos y que seguirá transmitiéndose.

La reciben con bombo y platillo Hace unos días la controversial conductora regresó a la televisión, pero en esta ocasión lo hizo dando pasos firmes en una sección del programa Hoy, donde fue invitada especial. Después de que Televisa no le diera luz verde al proyecto que Bozzo había estado preparando, la peruana sorpresivamente llegó al matutino y hasta hizo temblar a toda la producción, pues ella misma confesó que los veía muy “calladitos”. Y es que la también Doctora en Derecho y Ciencias Políticas quiso presentar el material literario con el que pide justicia a su país.

