Morgan Freeman es acusado por 16 mujeres de acoso sexual

El actor Morgan Freeman, una de las figuras más prominentes de Hollywood, fue acusado por 16 mujeres de acoso sexual y "comportamiento indebido" con sus compañeras de trabajo.

La compañía de noticias CNN difundió este jueves un informe en el que presenta 16 testimonios que lo señalan por acoso sexual.

La principal denuncia proviene de una joven asistente de producción que laboró con el ganador del Oscar en Going In Style, comedia estrenada en 2017, quien aseguró que en el tiempo que trabajó con Morgan Freeman, éste la sometió a contactos no deseados y comentarios sobre su figura y vestimenta casi a diario.

En una ocasión, según el relato de la denunciante, Freeman "siguió tratando de levantar mi falda y preguntándome si llevaba ropa interior". Aunque no logró su cometido, volvió a intentarlo. Eventualmente, ella dijo, "Alan (Arkin) hizo un comentario diciéndole que se detuviera. Morgan se asustó y no supo qué decir", citó CNN.

El informe de CNN también presenta el testimonio de una mujer que fue miembro principal del equipo de producción de la película Now You See Me, del 2012. Ella contó que el acoso de Morgan Freeman fue constante con ella y su asistente femenina. El actor, explicó, todo el tiempo les hacía comentarios sobre sus cuerpos.

"Sabíamos que si él venía … no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa ajustada", añadió la fuente.

Las 16 personas que hablaron con CNN sobre Freeman describieron un patrón de comportamiento inapropiado del actor tanto en el set, como mientras promocionaba sus películas y frente a su compañía de producción Revelations Entertainment.

Siete de los testimonios recopilados por el medio se produjeron en la productora Revelations Entertainment y un incidente, de acuerdo a lo citado por CNN, fue presenciado por Lori McCreary, socia de Freeman en la empresa.

Todas las mujeres que se sintieron acosadas por Morgan Freeman coincidieron al decir que guardaron silencio para evitar perjudicar sus empleos.

No es el único

Después que, en octubre del 2017, el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparan el escándalo sobre el productor Harvey Weinstein, muchos tomaron valor para salir de las sombras y denunciar a otros pesos pesados de la industria.

Entre los nombres de esa lista negra destacan los casos de Kevin Spacey, el director Brett Ratner, el comediante Louis C. K., el actor Jeffrey Tambor, el fotógrafo Mario Testino, el conductor Ryan Seacrest, entre otros.