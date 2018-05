Radar: Los discos del fin de semana, ¡chécalos!

Dust to Gold – Bullet

Por: @DiegoRammsy

La combinación es equilibrada y deliciosa. Bullet mezcla riffs contagiosos de hard rock, una base rítmica clásica de heavy metal y una voz arriesgada que vendría siendo como una versión más extrema de Brian Johnson. Los suecos de Bullet saben hacer su trabajo a la perfección, y lo que vendría siendo un homenaje a la vieja escuela, lo transforman en canciones originales con vida propia capaces de hacer cabecear a cualquier rockero.

Black Labyrinth- Jonathan Davis

Por:@BrutalizEfanz

Uno más de los artistas que se aleja de su principal proyecto para satisfacer ideas, ego, sobre todo, el verdadero sentimiento que llena la parte más humana y sincera del creativo vocalista líder de Korn.

Alejado totalmente de la música extrema Davis se enfocó en la religión y el consumismo entregando temas llenos de fusiones y sonidos que terminan por sonar a baladas muy pop.

El tercer track Everyone, podría ser lo que suena más parecido a Korn, con la distancia de sonidos ambientales y el singular fraseo en la voz de Davis. andrés zambada

Where the Monsters Dwell – Saffire

Por: @DiegoRammsy

Son suecos, talentosos y su música es bastante pegadiza. El último trabajo discográfico de Saffire demuestra que se puede tener músicos virtuosos en una banda de rock sin arruinar la tarea, y lograr composiciones redondas y, quizás el mayor mérito, que sean contagiosas y para todo público. En Where the Monsters Dwell, no hay una distancia entre el auditor y las canciones con vocación contagiosa, tanto Wolf among the Sheep como Hard to Keep, Hard to Find, logran la misión y un equilibrio perfecto entre talento y factura. Diego Rammsy

Darkness is my Home- The Ugly Kings

Por: @DiegoRammsy

Si andas en busca de sonidos nuevos, The Ugly Kings te sorprenderá. Esta banda australiana se mueve a gusto en el territorio rockero, pero al escucharlos no quedan dudas de una identidad propia. El sonido es vintage, la guitarra suena a fuzz, pesada, oscura y doom, pero las composiciones responden a un estilo más melódico en la voz que les ha valido comparaciones con Queens of the Stone Age. Pero mejor formarse una opinión propia con este magnífico álbum.

All I See Is war- Sevendust

Por: @BrutalizEfanz

También pioneros en su momento del movimiento de metal que surgió junto al Nu-metal a mediados de los noventa,Sevendust, originarios de Atlanta, evolucionaron para poder seguir vigentes hasta hoy dejando solo algunas rendijas en donde se asoma la fuerza del metal que alguna vez dominó sus discos.Con más adeptos hacía un rock alternativo y suave en la mayoría de los 12 tracks de esta placa la banda se codea con otras al estilo de Godsmack. Mejor cambiar que desaparecer.

Black Out the Sky- Strung Out

Por: @aabyevargas

Strung Out, la banda de punk rock californiana, lanzó este 11 de mayo su primer disco completamente acústico que cuenta con 8 canciones, dos retrabajadas: Matchbook y UnKoil. Esta nueva incursión está perfectamente ejecutada, en donde la voz de Jason Cruz muestra buenos alcances melódicos y los solos de guitarra van muy acorde a lo acústico. El álbum es completamente diferente a los que nos tiene acostumbrada esta gran agrupación, y aunque no puede ser de los favoritos, no deja de ser una joya. aabye vargas

