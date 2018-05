Rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio se reaviva e Internet enloquece

Ahora siiiiiiiii!!! Tan feliz de compartir mi canción y mi vídeo de #Desire #MeTienesLoquita con @nacho 💥😀🎧🎬 So happy to share my new song & video!!! ☀️ link al vídeo en Bio.

A post shared by Paulina Rubio (@paurubio) on May 25, 2018 at 7:09am PDT