Pau Donés: 'El reguetón es un invento comercial'

Pau Donés llegó el lunes por la tarde a Guadalajara, y a pesar de que el martes recibió a la prensa tapatía, utilizó la tarde del martes para recorrer Tlaquepaque, un lugar de tradición artesanal en Jalisco.

El músico recién salía del gimnasio antes de iniciar la charla con los medios, y mostrar su humor al decir: “Estoy bien, vengo del gimnasio y he roto las máquinas [risas]”.

La primera pregunta es casi obligada al tenerlo al frente, ¿cómo va tu salud?, a lo que respondió de manera tranquila: “Cada mañana me tomo mis pastillas, ahora que vuelva a España me inyectan el anticuerpo que me pongo cada tres semanas, y ya está, sin mucho más problemas”.

Relajado y con las ganas de subirse al escenario del C3 Stage este 30 de mayo, el cantante de Jarabe de Palo afirmó que su gran pasión es la vida.

“Me gusta levantarme y sentir que estoy aquí, que tengo cosas por hacer, a partir de ahí, pues tengo aficiones, pero mi gran pasión es la vida”.

Pau Donés recorre el mundo con su música, pero se sorprende con el poder que ha tomado el reguetón, y ante el tema hizo una aclaración.

“Mira que vamos a tocar a todo el mundo y que esté el reguetón en las discotecas como lo más (…). El reguetón ha trascendido, y ya está, eso hay que reconocerlo".

"No tengo ningún interés en hacer nada que tenga que ver con el reguetón , lo único que si tengo interés es en aclarar que me jode que a eso le llamen música urbana, la música urbana es el rap y el hip hop. Es la música con mensaje que sale de la calle".

"El reguetón es un invento comercial que ha robado una serie de elementos del hip hop y del rap , y a partir de eso dicen: vamos a ponerle chicas guapas moviendo el trasero y vamos a poner tíos vacilones con el look de raperos, pero eso no es música urbana".

"La música urbana es lo que se inventó Vico C en Puerto Rico que fue el primer rapero que hubo, así contestatario con mensaje; así como Calle 13 que es música urbana, pero el reguetón es pop… pop comercial”, afirmó Pau Donés.

El músico español sigue de gira en México con 50 Palos, que es una celebración a la edad que tiene y a los 20 años de Jarabe de Palo.

“Este año parece ser que nunca nos iremos de México [risas], en octubre volvemos otra vez. Seguimos con el show que es una celebración a mis 50 años y los 20 de Jarabe; ahora es un show más íntimo, con proyecciones y emociones".

"Hace dos años que no subía al escenario, por eso retomé el cuarteto, para cantar más los orígenes de la banda en formato acústico”.

Pau sigue sorprendiéndose de sus seguidores, y agradece el apoyo a su carrera.

“Hago las cosas por ilusión, y este proyecto ha sido una sorpresa, al final no sabíamos que hubiera tanta gente que nos conociera y eso nos hace seguir. La música la voy a hacer siempre".

"He aprendido que solo tengo una etapa en mi carrera, la vida es una. Tal vez un cambio de sexo, pero de momento no va a ser, por el momento me siguen gustando las mujeres, pero el día que pase se los haré saber [risas]”.

A través de su carrera algo que nunca ha dejado en el olvido, es el tema de ser positivo.

“Mi música más que optimista es positiva, realista y mis canciones también. Siempre hay un mensaje positivo como el tema Humo que representa esa etapa mía del cáncer, tuve la necesidad de escribir una canción de amor a la vida, que pensé que se me iba”.

Sin concretar planes para el futuro, reveló que lo único cierto por ahora, es que tiene un gran número de canciones.

“Aún no estoy planeando nuevo disco y no sé si lo habré, pero ya estoy con nuevas temas y me sale de todo desde amor, de puñalada o tristes pero todo en positivismo, si queremos cambiar este mundo de mierda y tan bello a la vez, debemos hacerlo en positivo, es una actitud básica”.

En sus palabras

"La vida es urgente, lo demás ya no. El cáncer ha tenido una cosa buena que fue reafirmarme ideas que ya tenía, y una de esas, es que la vida es urgente”.







Publicidad







Reflexiones

Futbol. “¿Hay mundial de qué? ¿Hay un mundial de futbol y quién juega…? ¿España juega y Cataluña juega?… entonces no me interesa”.

Jarabe de Palo. “Mi mayor recuerdo y mira que ha habido muchas cosas buenas, fue la primera vez que escuché una canción de la banda en la radio, iba en un taxi”.

Política. “Aquí (México) los políticos se nota que son corruptos, con solo verlos en general, porque todos tienen pinta de malos. En general será lo mismo, por lo que he visto, por las caras que he visto en televisión, los discursos, todo es tan falso”.

Vida. La gozo, en la vida he gozado mucho y soy afortunado por eso. Quería ser músico porque eso era mi vocación, y nos ha ido bien con la música”.

Música. “Tiene que ser contestataria y peleona, y hacernos pensar. Incluso tiene que provocar en cierto punto, nunca defenderé a nadie que a través de la mísica diga: 'mata a asesina a alguien'”.

Cáncer. “No ha sido un factor determinante en mi vida, ha sido una putada, y que te puedes morir, pero no por eso, mi vida ha cambiado, porque puedo hacer -más o menos- lo que hacía antes”.

En Guadalajara

30 de mayo a las 21:00 horas en el C3 Stage. Abre María Centeno.