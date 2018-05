Paul Stanley reveló cómo se enteró de la muerte de su padre

El 7 de junio de 1999, México fue soprendido por una dramática noticia, el asesinato del conductor Paco Stanley. Los noticieros nacionales dieron gran cobertura a los hechos y hasta la fecha el delito ha quedado sin resolver.

Y casi 20 años después, su hijo Paul Stanley, reveló cómo se enteró de lo que había pasado con su padre, lo dijo en La Saga con Adela Micha.

"Estaba en la primaria ya estábamos a final de curso y llega la madre por el maestro porque yo iba en una escuela de monjas y se sale el maestro y empiezo yo a imitarlo hacer todas las payasadas y entonces me habla el maestro (…) Fui a la dirección y marcó a su oficina y me contesta la secretaria y me dice ' oficina del señor Stanley' , y se escuchaba un des#$% ahí ' perdón sabe que no puedo atender a esta línea ocupada' es que soy Paul qué onda que paso como esta mi papá y ahí se suelta a llorar la secretaria y me dice ' hay hijo te voy a dar una noticia, pero no quiero que te pongas mal' ¿qué paso ya dime? ' a tu papá lo mataron' ", reveló Paul.

Además la periodista le pregunto si creía que Mario Bezares era culpable de la muerte de Paco.

"No sé, todo quedó sin respuesta. Todo es como un enigma. Siendo sincero, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó", contestó.

