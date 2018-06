¡Spoiler Alert! Revelan detalles del séptimo capítulo de Luis Miguel, la serie

Mediante su programa radiofónico La Taquilla, el presentador René Franco reveló haber visto el séptimo capítulo de la serie sobre la vida de Luis Miguel, el cual será transmitido hasta la noche de este domingo.

El comunicador advirtió que sin duda, “Es el mejor episodio de toda la serie hasta hoy” y contundente advirtió “Vas a ser muy feliz… No te puedes perder el principio… Cuando termines de ver el capítulo lo que único que vas a decir es: ‘ay, no puede ser, no es cierto. Luis Miguel es una persona gandalla. “El capítulo 7 es una salvajada”, finalizó.

En las últimas semanas, la producción de Netflix ha causado gran expectativa luego de revelar secretos y detalles sobre la vida de uno de los cantantes más importantes de México.

