Ella representará a México en Miss Universo 2018

No hay plazo que no se cumpla!!! Llego el día que más anhelaba, hoy es la gran final de Mexicana Universal, hoy se cumple el sueño de alguna de nosotras seis, y se concluye una inolvidable e inigualable experiencia para cinco, independientemente del resultado, yo me siento una ganadora, gane vivencias, momentos, aprendizajes, amigos, credibilidad, madurez, confianza, seguridad, amor y orgullo propio; uds son testigos que día con día me entrego a lo que amo y disfruto hacer. Hoy puse todo en manos de Dios, por que solo el sabe quien merece esta corona y quien es la que va a poder conllevar esta gran responsabilidad y compromiso, yo ya demostré cada gala quien soy, a qué y para que vine, y aún más mi capacidad de crecimiento y evolución. Graciassss por su apoyo incondicional, es por uds que estoy aquí a un paso de cumplir esta meta!!! Los quieroooo💕 Nos vemos hoy a las 8:00pm por @aztecauno, no se lo pierdan!!!!

A post shared by Andrea Toscano (@andreatoscanno) on Jun 3, 2018 at 10:56am PDT