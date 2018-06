¿Jason Momoa regresará a Game of Thrones?

Jason Momoa hizo una pausa en el rodaje de El Cuervo pero todo parece indicar que regresará a Game of Thrones (Juego de Tronos).

Los rumores sobre su participación en la octava y última temporada aumentan las expectativas de los seguidores de la serie.

Por el momento, la pareja de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Khal Drogo han vuelto e Instagram fue testigo.









Cuando la famosa pareja de la serie se reencontró, no dudaron en darle un regalo a los fans, y nada menos que en el Trono de Hierro.

Emilia subió una divertida foto a su cuenta de Instagram en la que Jason la sostiene delante de ese ya mítico trono y parece que tuvo alguna que otra ayuda a la hora de lanzarse.

"FYI … Esto es lo más cercano que me van a ver tratando de hacer el 'levantamiento' de Dirty Dancing".

"Sí, mi hombre está sentado. Sí, no hay lago. Y sí, no me está levantando por encima de su cabeza".

A lo que también agregó: "Me gustaría tomarme un momento para agradecer al alcohol por darme el valor para intentar esto", escribió Emilia.

Mientras que Jason Momoa añadió:

"Luna de mi vida, cada vez que te dejo, mi cara duele por sonreír demasiado. Te amo por siempre. Aloha".

Momoa estuvo en Irlanda durante la grabación de Game of Thrones.

"Estoy muy agradecido de ser parte del mayor espectáculo de la tierra. Me siento honrado de poder venir a Irlanda y celebrar con mis amigos".

"Solo estoy aquí para darles besos, abrazos y las cosas negras. David y Dan son leyendas. Felicitaciones a la talentosa tripulación y el elenco. Aloha".

Siguen las grabaciones

Game of Thrones llegará con su octava temporada en el 2019, pero las filmaciones ya se están realizando en Irlanda del Norte.