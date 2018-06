Molotov prepara su gira desenchufada al regresar de Rusia

Molotov se siente más joven, y a sus casi 22 años, está cargado de planes y proyectos.

La banda tendrá un concierto en Zapopan, Jalisco antes de viajar a Rusia para hacer una sola presentación como parte del Mundial Rusia 2018.

Paco Ayala ya está preparando las maletas, y aunque sabe que vienen tiempos de muchos viajes sabe cómo disfrutar las giras.

“Vienen un chorro de viajes… ya que, no hay de otra, a eso nos dedicamos, qué le vamos a hacer”, comentó en tono de broma.

Antes de viajar a Moscú, Molotov se llenará con la energía del rock latinoamericano, al participar en el Festival Cosquín Rock, que se realizará en Calle 2.

“Tuvimos la chance de ser partícipe del festival en su lugar de origen (Argentina), ahora mutar y trasladarse a México está de pelos, y obviamente estar presente, pues mejor para nosostros e igual para la banda que va a estar ahí. Cosquín es el preparativo de despedida para agarrar pilas para Rusia”.

Será la tercera visita de Molotov a tierras rusas: “Es increíble, no nos dejamos de cuestionar y sorprender de que hemos ido varias veces y hemos encontrado un público local que va a los conciertos que es algo que nos llama la atención".

"Jamás entenderemos bien cuál fue la magia que nos hizo ir a Rusia, pero ahora en el entorno del mundial, la fiesta ya está apalabrada y esto se convertirá en una buena temporada de desmadre".

"Es un privilegio regresar a tocar y en el entorno del mundial será poca madre. Tocaremos el 22 de junio frente a la plaza roja, los demás días estaremos ahí haciéndonos locos [risas]”.

Paco Ayala mencionó que han participado en festivales de todo el mundo, pero cada uno tiene un reto especial.

“Siempre es un reto, consideramos que un festival siempre tiene una magia y una esencia por si solo. Es un reto para las bandas, el compartir escenario con otras bandas, amigos, con banda que admiramos y, en muchos casos con gente que nunca hemos visto en vivo se convierte en toda una historia y una experiencia”.

Añadió, “con la parte del público siempre es un reto, porque hay que salir a rifarse, nunca tienes nada seguro siempre hay que salir a dar lo mejor que puedas y con la mejor cara, porque muchas veces corres el riesgo de situaciones técnicas que no te permiten hacer el mejor show, pero no hay pretextos”.

El bajista se asombra como las nuevas bandas no suelen aprovechar la oportunidad de estar en un festival.

“Hemos tenido la oportunidad de hacer muchos festivales en todo el mundo, la verdad hay cosas increíbles que nunca volverán a pasar".

"Es bien extraño la percepción de los grupos abridores o de los grupos que telonean los festivales, no tienen ni idea de lo que es estar parado ahí, pero solamente lo puede disfrutar un músico”.

Gira acústica

Paco Ayala adelantó lo que viene, en especial el arranque de la gira del MTV Unplugged.

“Viene el Cosquín, luego Rusia y sacaremos muy pronto el primer sencillo del MTV Unplugged que sale en agosto. Estaremos haciendo una gira bastante grande por México y Latinoamérica, hasta ahorita llevamos armada la versión rockera en vivo normal".

"La idea es hacer una gira paralela que nos presentemos en otro tipo de espacios (más pequeños) en versión desenchufada o desconectada para la segunda mitad del año".

"Además estamos preparando material nuevo inédito, porque siempre es necesario tener canciones para pronto hacer un disco nuevo, que yo creo estará en 2019”.

Faceta familiar

Paco Ayala es padre de tres hijos, y su esposa Heydee Hofmann continuamente muestra ese lado poco conocido del músico.

“De entrada son sus redes, entonces aunque yo quiera decirle que no suba esas fotos ahí dándole mamila a mi hija, yo no tengo autoridad para bajar la foto".

"Se me hace interesante, y creo que si hay algo que de repente le puedo llamar la atención al fan es esa parte no rockandrollera, pues fotos y videos de los conciertos siempre subo, pero es interesante ver esa parte humana o normal de cómo somos".

"No me molesta fotos), creo que si me diera oso ya hubiera hackeado su cuenta”. ¿Te mataría si haces eso?, le preguntamos, a lo que contestó: “¡Uta fácil! No está por aquí por eso lo dije, si no olvídate [risas]”.





Próximos shows

Zapopan. 9 de junio en Cosquín Rock en Calle 2 de Zapopan, Jalisco.

Moscú. 22 de junio en la Plaza Roja

Hermosillo. 3 de noviembre, Tecate Sonoro