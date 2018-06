Interpol presentó su nuevo disco 'Marauder' en México

La banda neoyorquina de rock Interpol eligió a México como sede para presentar su nuevo disco Marauder (Merodeador en español) el cual corresponde a su sexto álbum de estudio y cuenta con el sencillo The Rover. Durante una conferencia de prensa, en la que también asistieron fanáticos, los integrantes de la agrupación aseguraron que este país ha sido una de sus grandes inspiraciones.

“Realmente me gusta mucho venir a México y lo hago en cuanto puedo. Siempre he pensado que es un lugar maravilloso y me gusta venir aquí a reiniciar mi cerebro y me inspira muchísimo en general toda la historia y la cultura. Aprendo algo nuevo cada vez que vengo. Durante varios años he venido de forma frecuente y siento que apenas estoy conociendo la superficie de este enorme país pero quiero regresar y conocerlo a profundidad”, mencionó Daniel Kessler, guitarrista de la banda.

Además, comentaron que este país ha sido muy importante en su trayectoria, pues cuentan con un gran número de seguidores. “Queríamos iniciar aquí porque realmente nos ha apoyado de una forma incondicional como ningún otro lugar en el mundo, así que no existe un lugar mejor que presentar el disco aquí en México”, destacó Paul Banks, vocalista y guitarrista de Interpol.

Kessler, Banks y Fogarino regresaron a México luego de presentarse en octubre del año pasado en el Pepsi Center, en donde deleitaron a todos sus seguidores al interpretar todas las canciones de su primer disco Turn on the Bright Lights (2002), lo cual los motivó a crear Marauder.

De acuerdo con el baterista Sam Fogarino este nuevo material discográfico surgió cuando estaban celebrando los 15 años de su primer disco Turn on the Bright Lights (2002), lo que provocó que reviviera esa emoción de seguir creando music.

“Trabajábamos en material nuevo durante varios meses y estábamos en un sótano creando canciones todos juntos y de pronto fuimos a tocar Turn on the Bright Lights, el primer disco. Eso nos inyectó de energía, entonces regresamos al sótano, después de toda esa emoción, y comenzamos a armar Marauder. Simplemente fue eso, salimos y revivimos nuestro primer disco y fue muy bien recibido aquí en México y trajo toda esa emoción que necesitábamos”, explicó Sam.

Asimismo, detallaron que el concepto del disco está basado en una personaje que forma parte de diversas canciones.

“Fue como en el caso de Turn on the Bright Lights, el cual es un título que viene de la letra de una canción. Así fue con Marauders quien es un personaje que aparece en varias de las canciones, principalmente en Stay in touch (…) Hay varios personajes en este disco y ese es uno que reaparece varias veces, además de que suena bien, creo que es un buen título y combina muy bien con el arte del disco”, detalló Fogarino.

El mural

Una de las sorpresas de la visita de Interpol a México fue la colocación de un mural en la esquina de la calle José Vasconcelos en la colonia San Miguel Chapultepec, en la que se puede ver a Elliot Richardson, Procurador Fiscal en la época de Nixon, quien en 1973 renunció tras rehusarse a seguir las órdenes de dicho presidente para despedir al fiscal Archibald Cox, quien investigaba el caso Watergate.

