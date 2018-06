El amor de la vida de Luis Miguel llega a la serie

Si sufrimos con Mariana y el tema Culpable o no, qué no espera con esta nueva que lleva a la vida del Luis Miguel, a la cual describe como el "amor de su vida". Aunque con ella no tuvo hijos, sí vivió una relación de más de cinco años la cual marcó su vida, y es que "sólo bastaba con verse a los ojos para saber lo que estaban pensando". Esto ha sido un poco de lo que ha dicho Camila Sodi sobre su personaje en Luis Miguel, la serie.

Después de un sin fin de especulaciones sabemos que la actriz da vida a Erika Ellice Sotres Starr mejor conocida como Issabela Camil, quien ha querido evitar las conversaciones sobre su "aparición" en la serie, sin embargo le ha sido inevitable. "Yo no tuve nada que ver, se acercaron muchas veces a entrevistarme y no, nunca tuvieron un sí de mi parte…hay que ver qué sale, pero no tengo nada que ocultar; realmente fue muy bello todo ese tiempo y no tengo nada que ocultar”, y agregó , “además es algo que se sabe. Digo, él estuvo muy cerca de mi familia mucho tiempo y formamos una gran parte de su historia; entonces, es un dato duro que no se puede remover”, aseguró Camil ,meses atrás en una entrevista.

Y a pesar de no profundizar en su relación, recalcó, “me parece muy bello que finalmente él se sentó a platicar y abrir su alma siendo una persona y un artista tan hermético, que finalmente le haya dado la importancia y la posición y el valor a cada uno de esos personajes que fuimos parte de su historia”.

El cuento de amor

Pocos son los detalles que se conocen de la relación entre Luis Migue e Issabela, de hecho no se conoce alguna foto de ellos juntos. Ya han pasado más de 25 años de que sostuvieran un romance, se sabe que comenzaron su relación a finales de la década de los 80, pero a pesar del tiempo pocos son los detalles que se han revelado, algunos de ellos los dio a conocer la mamá de la actriz, Tony Star.

"Era como un hijo nuestro (Luis Miguel), por muchos años y por circunstancias la amistad se alejó, regresó, se alejó, pero viendo todo lo que están publicando y haciendo de Luis Miguel, nos trae memorias maravillosas. Fue verdaderamente como un miembro de la familia", aseguró Star en una entrevista televisiva.

En la cual también resaltó Luismi e Issabela se conocieron de niños, en ese entonces, se veían como "hermanos", dijo. Pero eso cambió cuando el cantante regresó de Los Ángeles e iniciaron una relación, y agregó, “según él, ella es el amor de su vida y estuvieron juntos muchos años, pero no públicamente, se conocieron cuando él y ella tenían 10 años, 11, años y eran como hermanos, después se fue él a los Ángeles creo, regresó y tenía como 18 o 19 años y ya no eran hermanos, ya empezaron a salir como pareja”.

Star también se refirió a las circunstancias que provocaron que su hija y El Sol decidieran terminar: “La verdad creo que fue una cosas de muchos factores y así es la vida de Luis Miguel, no es fácil”.

En palabras de Camila

Por todas estas especulaciones, rumores y declaraciones, el papel de Camila Sodi sin duda es uno de los más llamativos. Y si le sumamos que la actriz es gran amiga de Issabela Camil, suena más interesante, por eso era importante saber cómo fue que Sodi se preparó para este papel y esto fue lo que le contó a Publimetro.

" Lo primero que hice fue platicar con ella y decirle: ‘me das permiso’. Esto, porque es una línea de respeto, la conozco y quiero, y encima de eso no sabía qué iban a escribir de ella y no se lo podía decir. Fui muy prudente y nunca le pedí que me contara algo de la historia, más bien me centré en las gesticulaciones, la manera en que se mueve, del cómo habla. Creo que cuando me relaje totalmente, porque interpretar a alguien vivo que quiero y conozco es mucha presión, dije no estoy haciendo la historia de ella, ella no está contando quién es, es la memoria que tiene Luis Miguel de esta mujer, filtrada por la pluma de Krauze, ahí me di cuenta que tenia que abordar el personaje desde ese lugar.".

Camila también habló sobre lo que significó Issabela en la vida de Luis Miguel, según su percepción. " Fue una mujer que le cambió la vida. Le dio un amor limpio y puro. Al ser tan famoso te empiezan a entrar pensamientos negativos a la cabeza, del ¿porqué está cerca de mí esta persona?, debido a que te encuentras gente ventajosa que quiere algo de ti. Entonces cuando te encuentras algo limpio y puro, eso hace que sea muy difícil de romper. ".

FinalmeNte habló sobre el papel de ella en la relación, " era una chica muy fuerte, segura de sí misma, era alguien con quien se veía al mismo nivel, ella nunca necesito nada de Luis Miguel y en eso se basaba que la relación fuera limpia y pura. Sin embargo, lo que más trabajo me costó al interpretarla fue mezclar el ser una mujer fuerte para plantarse ante el Sol, pero también que tienes que adaptarte a su vida de fama. Ahí hay una dualidad que fue interesante mezclar, el sí soy una mujer fuerte y no necesito de tu fama y no quiero que nadie se entere de esta relación, pero al mismo tiempo tengo que hacer concesiones con mi propia vida para poder estar contigo".

¿Qué sigue en Luis Miguel, la serie?

Faltan cinco episodios para llegar al final de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, estos son: Todo el amor del mundo, Decídete, Marcela, No me platiques más y No me puedes dejar así.

