Famosa actriz se queda sin trabajo por apoyar a AMLO

Iré subiendo fotos del #TrunkShow de @boga_v_ GRAAAAAACIAS A TODAS las que vinieron y gracias por sumar además al donativo a @makeawishmx por las ventas de hoy. GRAAAAACIAS a todas las marcas y a mis socias y socio por sumarse a este bello proyecto por la sustentabilidad, el comercio justo y la moda vegana. Gracias @carlospinedamx @yakampot @aphotetic @xamania @veerahofficial @hemlock.mx @gunas_newyork @puravidamx @elsergioalcala @theextremecollectionusa @savemybagmx @Reginaaromeromx @youwho GRACIAAAAS @sabrinaherre @marcoantonioregil @andy_albarran @carobiringuer por creer en #bogaV y sumarse!!! #Repost @boga_v_ (@get_repost) ・・・ Amamos sus piezas @puravidamx viva la vida en blanco, a colores, ¡verde! Sustentable, alegre, con paz. Nuestro #TrunkShow fue un éxito ¡GRAAAAACIAS A TODOS LOS QUE VINIERON! #ChicAndCrueltyfree #ReinventingLuxury #FashionWithCompassion

