El Habitante desatará el infierno en la cartelera

El director Guillermo Amoedo ha viajado con la cinta El Habitante a diferentes festivales de cine fantástico y de terror en el mundo, y ha logrado muy buenas críticas.

Protagonizada por María Evoli, Flavio Medina y Gabriela de la Garza, es una película de terror, que narra la historia de tres jóvenes delincuentes que entran a robar a la casa de un político corrupto.

Pero tras obtener el dinero que guarda en su casa y atar a la familia, las delincuentes descubren que en el sótano, el político y su esposa tienen atada a su pequeña hija con signos de haber sido brutalmente torturada.

Las delincuentes deciden ayudar a la niña, pero desconocen que la pequeña está poseída y que al liberarla, desatarán el infierno.

“Nunca había hecho este género, y evidentemente es muy atractivo estar en una película así. Creo que tiene un guión distinto, y Guillermo Amoedo supo plasmar el terror y el suspenso en la historia".

"Todo el guión tiene información verdadera, en cuanto exorcismo y simbología. Con toda sinceridad no quise involucrarme en eso porque tenía un poco de miedo, no quería abrir ese camino, porque no se sabe que hay si te metes a esos laberintos oscuros”, señaló Flavio Medina.







El Habitante ha tenido buenas críticas en el extranjero y está listo para que los mexicanos la vean en la pantalla grande.

“Es una película bien hecha con una factura buena, y fotografía interesante; al final nadie descubre el hilo negro pero es distinta, una historia que no tiene efectos especiales, sino que le llaman efectos invisibles, eso lo hace distinta a otras películas de terror".

"El público debe consumir más cine mexicano pero sobretodo tenemos que consumir cine de todos los géneros, porque ahorita hay un boom de las comedias románticas, eso es una maravilla, pero hay que tener variedad”.

Flavio Medina (José Sánchez) hace el esposo de Gabriela de la Garza (Angélica), y reveló que el filme va más allá del terror.

“En este caso, el director fue también el escritor y jugó con los personajes, que no solamente se enfrentan con una niña poseída, sino con sus propios miedos, demonios, traumas y evidentemente eso el espectador lo recibe de manera directa”, dijo el actor mexicano.

Estreno

15 de junio en la República Mexicana.

