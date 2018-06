¡A todo padre! Famosos celebran su día entre la familia y el mundial

Este domingo es peculiar, no solo por ser el Día del Padre en todo el mundo, sino porque se realizó el primer partido de la Selección Mexivana en el Mundial Rusia 2018.

Los padres mexicanos agradecieron a la selección el gran regalo que les dieron al ganarle a Alemania, y muchos compartieron fotos y videos de su peculiar forma de celebrar.

Mientras, que las celebridades internacionales subieron a las redes sociales, imágenes especiales de su amor por su padre e hijos.

Fher Olvera, Gael García, Alfonso Herrera, Alejandro Sanz, The Rock, Adrián Uribe, y otros compartieron imágenes de sus padres e hijos para festejae este domingo lleno de emociones.









Famosos en las redes

"Locos: lo hicieron y nos lo dedican. Qué felicidad. Qué triunfo suave pa nuestro país. Contra el campeón del mundo. Arre. ¡Ay, felicidad!": Gael García

"Feliz Día del padre y viva México!": Adrián Uribe

Feliz Día del Padre #robertdowneysr": Robert Downey Jr

"Mexico!!! #mundial2018 @memochoaoficial gracias a todo el equipo por este partido. Que mejor regalo para el Día del padre! #soymexicano": Martha Higareda

"Feliz Día del Padre, eres un rayo de sol": Gwyneth Paltrow

"Quiero felicitar a mi papá para mi el mejor padre del mundo gracias por hacer todo lo posible para que no nos faltara nada te amo y mucho mucho mucho y ya pueden ver en esta foto que lo de calvo se lo heredé a mi papito bello": Nicky Jam.

"Este hombre ………. Silvio Ciccone !! ¡Feliz día del padre para ti y para todos los papás que realmente se presentan! Sabes quién eres": Madonna

"Feliz Día del Padre a esta casi nunca sonriendo OG. Los niños pequeños por naturaleza, admiran e idolatran a su viejo hombre. Quieren ser como ellos, hacer lo que hacen y siempre buscan su aprobación. Lo gracioso es que el día que dejé de buscar esa aprobación fue el día en que entendí lo que significaba ser hombre y, lo que es más importante, un padre.

Ese cambio me elevó a un nuevo nivel de gratitud por el duro amor que siempre me dio… Me hizo lo que soy hoy": The Rock.

"Muchas felicidades a todos los padres del mundo en especial al mio que Dios me regaló felicidades @_vicentefdez t amoooo": Alejandro Fernández.

"Feliz Día del Padre a esta leyenda": Robbie Williams.